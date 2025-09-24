Entrevista
«Volem afavorir una millor convivència entre la població d’Albal i els ratpenats»
ÀNEC, Associació Animalista i Ecologista, i La Cultural, L’Associació Cultural d’Albal, impulsen el projecte «El vol que ens protegeix. La cultura i l’animalisme de la mà per la defensa del ratpenat valencià».
Quina problemàtica heu detectat per a començar aquest projecte?
Hi ha un consens prou clar: tendim a fer mal i a rebutjar allò que desconeixem o amb el que no sabem empatitzar. En el cas dels ratpenats es donen les dues coses. Són mamífers inofensius que, injustament, han arrossegat una mala fama. Desplaçats sobretot per l’acció humana —tant pel vandalisme en els seus refugis com per la intoxicació causada pels pesticides—, sovint acaben refugiant-se als caixons de persianes o a xicotetes escletxes dels edificis, on generen conflictes que massa vegades desemboquen en la seua mort. Nosaltres creiem que açò es pot evitar, però per aconseguir-ho fa falta informació i empatia. Precisament per això vam iniciar aquest projecte: per desestigmatitzar el ratpenat valencià i aconseguir que tothom entenga com de beneficiós pot ser aprendre a cuidar-lo i respectar-lo.
Quins són els principals objectius del projecte i com es planifiquen les activitats?
L’objectiu principal és afavorir una millor convivència entre la població d’Albal i els ratpenats, alhora que es potencia la biodiversitat i el control natural de plagues. El projecte es planifica en tres blocs: Amabilització del ratpenat amb informació de qualitat i intervencions artístiques i culturals; Construcció participativa de refugis amb la finalitat d’implicar un gran nombre de persones en el seu manteniment i vigilància; i Cens i difusió dels resultats amb la possibilitat d’exportar l’experiència a altres municipis.
Quines estratègies considereu més efectives per a fomentar la convivència positiva entre la ciutadania d’Albal i els ratpenats?
El coneixement i l’empatia són claus. El ratpenat, com qualsevol altre ésser viu, mereix ser respectat pel simple fet d’existir. Açò és un principi assumit des de l’antiespecisme, però que requereix una sensibilitat especial. Per a generar eixa sensibilitat hi ha moltes estratègies, però el ratpenat valencià té un avantatge: és un símbol cultural arrelat al nostre territori i, de fet, és un dels emblemes més singulars i recognoscibles de la cultura valenciana. Aquesta condició representa una oportunitat que altres espècies no tenen, i per això pensem que el treball de les nostres dues associacions, Ànec i La Cultural, pot suposar un salt qualitatiu en la consideració i la protecció d’aquest animal.
Com integreu els valors culturals i la tradició valenciana en la promoció del projecte de conservació dels ratpenats per reforçar la consciència ecologista?
Volem generar un orgull col·lectiu pel fet de ser un municipi respectuós amb els ratpenats. Per aconseguir-ho, cal reforçar el vincle d’aquests animals amb aquells elements que ens identifiquen i ens uneixen com a poble. I açò només és possible a través de la cultura i de l’art, que són motors de transformació ecològica. El simbolisme històric i identitari del ratpenat ens ofereix una base privilegiada per connectar passat, present i futur, i per fer visible que protegir-lo és també protegir allò que som. A més, ho fem amb eines culturals pròpies, com l’auca, i en la nostra llengua, de manera que la defensa del medi ambient es converteix també en un exercici de reivindicació cultural.
Quin paper juga la participació comunitària del teixit comercial i associatiu en la construcció i monitoratge dels refugis per a ratpenats?
Part de l’èxit d’aquest projecte depén de fer partícip a quanta més gent millor. Per aconseguir-ho, apostem per la construcció i el monitoratge comunitari. Els refugis, dissenyats pels membres de l’associació i per fusters del poble, estan pensats per ser fàcilment muntats. D’aquesta manera podem organitzar tallers en associacions i centres educatius diversos, on la comunitat no sols aprén, sinó que també s’implica directament en la protecció dels ratpenats. La instal·lació dels refugis es farà, sempre que siga possible, amb les mateixes persones que els han construït, assignant-los una tasca de seguiment i cura. El fet que siga una intervenció nascuda des de les associacions i enfortida per la participació col·lectiva és clau: serà determinant per previndre el vandalisme i garantir una recollida d’informació fiable sobre l’ocupació dels nius. En definitiva, la força del projecte resideix en convertir-lo en una acció compartida.
Pot la gent participar d’aquest projecte?
Clar que sí! Aquest és, sobretot, un projecte de poble, pensat perquè s’hi impliquen xicotets comerços, associacions i veïnat de totes les edats. Volem que tot el món puga sentir-lo com a propi i participar-hi activament. Qualsevol persona interessada pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials (@associacioanec i @lacultural.albal) o escrivint al correu info@associacioanec.com. Necessitem moltes mirades atentes per a cuidar els refugis i, sobretot, propostes d’espais on calga actuar per a reduir conflictes i millorar la convivència.
Què vos aporta l’ajuda en la convocatòria Transformem en Xarxa, impulsada per Caixa Popular, Fundación Telefónica, Grupo Ugarte Automoción, Universitat La Florida, Lacomunicación, Milar-Comelsa i la Fundació Horta Sud.
Tant ÀNEC com La Cultural som associacions joves, i el suport d’aquesta convocatòria ens resulta fonamental. La confiança i finançament parcial que rebem ens permet posar en marxa un projecte ambiciós que, d’altra manera, seria molt difícil d’assumir. La convocatòria Transformem en Xarxa és una oportunitat per visibilitzar projectes que no sols busquen resoldre problemes ambientals concrets, sinó també generar una transformació social i comunitària més àmplia. Sentim que aquest suport és un reconeixement a la idea que, quan les associacions locals, la ciutadania i les institucions treballen conjuntament, és possible avançar cap a una societat més respectuosa, participativa i sostenible.
