Protecció del territori
Experts abordaran a València la situació dels espais naturals protegits
La Universitat Catòlica de València organitza el congrés internacional que analitzarà la gestió i el monitoratge d’estos espais
La cita se celebrarà del 3 al 6 de novembre
La Universitat Catòlica de València (UCV) organitzarà el pròxim Congrés Internacional Gestió i Monitoratge d’Espais Naturals Protegits (MMV13), l’eix central dels quals serà la situació de saturació que enfronten molts espais naturals a tot el món i que comptarà amb experts de més de 30 països. Entre altres espais, es posarà el focus en l’Albufera de València, un parc natural que ha sigut descrit com un «lloc de conflicte» degut al dilema entre «conservació de l’espai natural i ús recreatiu per part dels visitants», segons va indicar la institució acadèmica.
La presentació de la tretzena edició del MMV13, considerada la trobada «més rellevant» a nivell global en este àmbit, es va dur a terme en la seu de Trinitaris de l’UCV. La cita, que se celebrarà a València del 3 al 6 de novembre de 2026, reunirà directors de parcs nacionals, gestors i investigadors de més de 30 països.
Pablo Vidal, responsable del congrés, va assenyalar que la situació en l’Albufera s’ha vist agreujada per les «conseqüències de la dana, que han afectat seriosament el parc» i constitueix un exemple dels reptes que s’abordaran durant la cita. Vidal va qualificar la celebració de la trobada com «una gran oportunitat» i ha ressaltat que «serà la primera vegada que aquest congrés s’organitze a Espanya», la qual cosa permetrà entrar en contacte amb «els millors experts en la matèria», procedents de països com el Canadà, els Estats Units, el Japó, Nepal o Tailàndia, així com de regions com Hispanoamèrica, Extrem Orient, Àfrica i Europa. «Serem ambaixadors dels espais protegits espanyols davant el món», va emfatitzar.
Propostes de conservació
Els participants internacionals «podran veure coses molt interessants i diferents, i analitzaran propostes de gestió i conservació d’espais que no coneixien», va ressaltar Vidal, la qual cosa ajudarà a situar els parcs espanyols «en un context global» i a «accelerar la investigació i els intercanvis amb experts d’eixos països». El congrés, organitzat pel grup d’investigació Senderisme i Esports de Muntanya: Salut, Inclusió i Societat, compta amb el suport del Vicerectorat d’Investigació de l’UCV, la Conselleria d’Innovació, i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya.
