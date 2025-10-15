Cristina Herraiz Lizán | Tècnic del grup d’ acció local Rurable
«És un respir emocional per a l’alumnat i professorat més afectat per la dana»
La associació treballa per un creixement rural intel·ligent, sostenible i integrador. El seu projecte per a la recuperació després de la dana rebrà la ajuda de la convocatòria ‘Transformem en Xarxa’
Quins objectius principals persegueix el projecte en oferir una estada a l’alumnat dels centres afectats per la dana en municipis no afectats?
L’objectiu principal és oferir un respir emocional i educatiu a l’alumnat i professorat més afectat per la dana d’octubre de 2024. Al mateix temps, es busca enfortir la resiliència després de l’emergència, generant un entorn segur i motivador; impulsar la solidaritat interterritorial, afavorint l’agermanament entre centres rurals afectats i no afectats; promoure valors d’empatia i cooperació, reconeixent l’educació rural com a eina de transformació i, finalment, afavorir la recuperació del teixit educatiu i comunitari en un context rural amb major vulnerabilitat.
Com es treballa perquè aquesta experiència de convivència genere un espai de respir emocional i educatiu tant per a l’alumnat com per a les seues famílies?
La metodologia combina acompanyament emocional i activitats educatives participatives: els centres amfitrions ofereixen espais d’acolliment, confiança i solidaritat, afavorint que l’alumnat puga compartir experiències i emocions; s’incorporarà la combinació flexible d’activitats lúdiques i pedagògiques per a fer de la trobada un entorn segur i de confiança alhora que instructiu; es busca involucrar també a les famílies, generant un efecte multiplicador d’alleujament i suport comunitari en el procés de recuperació. A més, la convivència afavoreix tant l’expressió del viscut com la creació de noves experiències positives que reforcen el benestar de l’alumnat.
Quins tipus d’activitats s’han dissenyat per a les estades, i com contribueixen a la connexió amb el territori i a la sensibilització sobre el canvi climàtic?
El programa combina activitats en la naturalesa, tallers amb agents locals i espais de reflexió emocional, oferint a l’alumnat una experiència vivencial que connecta amb el territori, acosta als sabers rurals i sensibilitza sobre el canvi climàtic des d’una perspectiva educativa i comunitària.
Com es preveu que aquest projecte pilot puga ser replicat o ampliat en el futur si resulta beneficiós per a l’alumnat?
En cas de confirmar-se resultats positius, es buscarà nou finançament amb la finalitat d’ampliar el nombre de trobades i de beneficiaris. El sistema d’avaluació dissenyat permetrà arreplegar aprenentatges i propostes de millora que faciliten la rèplica del model en altres centres rurals, fins i tot més enllà de l’àmbit del GAL Rurable.
Enguany, aquest projecte ha comptat amb el suport de la convocatòria ‘Transformem en Xarxa’, impulsada per entitats com Caixa Popular, Fundación Telefónica, Grupo Ugarte Automoción, Universitat La Florida, Lacomunicación, Milar-Comelsa i la Fundació Horta Sud. Quina importància té aquesta ajuda per a vosaltres i per al desenvolupament del projecte?
La convocatòria Transformem en Xarxa ha sigut fonamental perquè el projecte siga una realitat. El seu suport ha permés cobrir despeses bàsiques de transport, allotjament, manutenció i assegurances, sense els quals l’experiència no seria viable; donar visibilitat i legitimitat a la iniciativa, reforçant el valor de les aliances en l’àmbit rural i enfortir la confiança de la comunitat educativa en el projecte, en comptar amb el suport d’entitats de referència com Caixa Popular, Fundació Telefònica, Universitat La Florida, Fundació Horta Sud, entre altres. En definitiva, aquesta ajuda no sols finança la logística, sinó que aporta un impuls moral i estratègic per a continuar apostant per la solidaritat rural i la resiliència educativa enfront del canvi climàtic.
