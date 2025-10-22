Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un grup de la UPV produeix hidrògen verd de manera més sostenible

Els nous electrocatalitzadors desenvolupats a València permetran dissenyar reactors més eficients, amb menys consum energètic i més durabilitat

Membres del grup de recerca de l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre mixt del CSIC i la UPV. / UPV

Magdalena Aroca

València

Un grup de recerca de l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), ha desenvolupat una nova tecnologia que permet produir hidrogen verd de manera més sostenible gràcies a l’electròlisi de l’aigua, procés químic que descompon l’aigua en hidrogen i oxigen mitjançant un corrent elèctric.

Els nous electrocatalitzadors desenvolupats a València utilitzen metalls abundants com el cobalt i redueixen la tradicional dependència de metalls escassos i cars com l’iridi i el ruteni. L’aplicació a més d’un camp magnètic obri la porta a dissenyar reactors més eficients, amb menys consum energètic i més durabilitat del catalitzador. La investigació ha estat publicada a la revista Small.

Un electrocatalitzador és un tipus de catalitzador (una substància que accelera una reacció química sense consumir-se al procés) que augmenta la velocitat de les reaccions electroquímiques i disminueix l’energia requerida. Els nous electrocatalitzadors desenvolupats per l’ITQ estan basats en nanopartícules de cobalt encapsulades en carboni i es fan servir en una reacció coneguda com a Reacció d’Evolució d’Oxigen (OER, per les sigles en anglès).

Aquesta reacció electroquímica, on les molècules d’aigua s’oxiden per produir oxigen gasós, protons i electrons, està assistida mitjançant un camp magnètic altern. «Això suposa una novetat, ja que molt pocs estudis combinen una tecnologia com la inducció magnètica amb processos electroquímics», afirma Pascual Oña, científic titular del CSIC a l’ITQ i coautor de la investigació.

La investigació ha confirmat que l’aplicació d’un camp magnètic altern intensifica fins a un 40 % la resposta catalítica de les nanopartícules encapsulades en carboni durant l’electròlisi de l’aigua, concretament en el procés de la reacció OER, fet que es tradueix en una millora energètica en aquesta etapa limitant del procés. Per tant, la utilització d’aquest procés suposa un gran estalvi energètic a l’hora de generar hidrogen verd, segons els resultats de la investigació.

