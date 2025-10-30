Els «superrics» contaminen més en un dia que el 50 % més pobre en un any
Un informe de Oxfam Intermón alerta de l’estil de vida del 0,1 % de persones amb més ingressos
Magdalena Aroca
El 0,1 % més ric produeix més contaminació per carboni en un sol dia que algú del 50 % més pobre durant tot un any, segons un estudi d’Oxfam Intermón publicat en el marc de l’inici de la Cimera del Clima COP30 que se celebrarà a partir del proper 10 de novembre a Belém (Brasil) i quan es compleix un any de la dana.
L’informe, que reuneix dades des del 1990, porta per títol ‘El saqueig climàtic: com uns quants poderosos estan portant el món al desastre’ i revela que els estils de vida alts en emissions de carboni dels ‘superrics’ estan esgotant el pressupost de carboni restant del món, és a dir, la quantitat de CO2 que es pot emetre. L’estudi reflecteix que si tothom emetés com el 0,1 % més ric, el pressupost de carboni s’esgotaria en menys de tres setmanes. A més, destaca que la ‘superrica’ mitjana produeix 1,9 milions de tones de diòxid de carboni (CO2) a l’any a través de les seues inversions. Així, són necessàries gairebé 10.000 voltes al món als seus jets privats per emetre aquesta quantitat.
En el cas d’Espanya, una persona del 0,1 % amb més ingressos genera una empremta de carboni que equival a 55 vegades la d’una persona del 50 % amb ingressos més baixos. D’aquesta manera, per assolir nivells sostenibles, hauria de reduir un 99,4 % les emissions de CO2 abans del 2030, per evitar un escalfament global que supere els 1,5ºC.
A nivell global, les emissions de l’1 % més ric són suficients per causar aproximadament 1,3 milions de morts relacionades amb la calor a finals de segle, així com 44 bilions de dòlars de danys econòmics als països d’ingressos baixos i mitjans-baixos per al 2050. Els efectes d’aquests danys climàtics han afectat de manera desproporcionada al Sud global, amb més impacte en les dones, nenes i grups indígenes, com revela l’estudi. A més, recorda que la COP30 marca deu anys des de l’Acord de París del 2015. Durant aquest període, l’1 % més ric del món ha consumit més del doble del pressupost de carboni que la meitat més pobra de la humanitat en conjunt.
Per tot això, Oxfam Intermón proposa diverses solucions per evitar aquestes desigualtats i demana als governs que redueixen les emissions i desmantellen el poder polític i econòmic dels superrics. Així, advoquen per reduir dràsticament les emissions dels ‘superrics’ i fer que paguen impostos sobre els beneficis excessius de les empreses de combustibles fòssils i el suport a la Convenció de les Nacions Unides sobre Cooperació Internacional en matèria fiscal. D’aquesta manera, un impost del 60 % sobre els ingressos totals de l’1 % més ric a nivell mundial podria reduir les emissions de carboni equivalents al total de les emissions del Regne Unit i generar uns 6,4 bilions de dòlars.
