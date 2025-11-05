EMT València forma més de 8.000 escolars als seus programes educatius
L’objectiu per al curs 2025-26 és incorporar nous continguts per a etapes d’ESO i Formació Professional
Magdalena Aroca
EMT València ha tancat el curs 2024-2025 amb un balanç «molt positiu» dels seus programes educatius, en què han participat 8.091 alumnes de diferents nivells formatius pertanyents a 101 centres educatius. Els tres projectes —‘EMT a l’Escola’, ‘Mou-te amb EMT’ i ‘EMT Per a Tu’— s’han convertit en una «eina clau» per promoure l’educació en mobilitat sostenible i el coneixement del transport públic entre la comunitat escolar valenciana, segons va detallar el consistori en un comunicat. Les valoracions obtingudes, realitzades pel professorat participant a les activitats, reflecteixen una puntuació mitjana global de 5,87 sobre 6, «mantenint el nivell d’excel·lència del curs anterior».
Per la seua part, els docents destaquen la «professionalitat, la capacitat pedagògica i l’adaptació» del llenguatge del personal educatiu, amb valoracions per sobre de 5,9 en tots els apartats. «Aquests resultats confirmen la implicació de l’equip i la solidesa del model didàctic desenvolupat per l’empresa municipal», va assenyalar l’ajuntament.
El projecte ‘EMT a l’Escola’, dirigit a classes de Primària, ha estat el de més abast, amb més de 6.300 escolars i 606 activitats realitzades a 51 centres educatius. El segueixen ‘EMT Per a Tu’, per a persones adultes i col·lectius de persones amb discapacitat, que ha atès prop de 1.000 participants, i ‘Mou-te amb EMT’, enfocat a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, que ha comptat amb més de 700 joves. En conjunt, els tres programes sumen un total de 802 activitats durant el curs. En aquest darrer curs s’han introduït noves metodologies i materials didàctics que han permès un aprenentatge «més actiu i participatiu».
Les sessions a l’aula s’han redissenyat amb la finalitat de «fomentar» la interacció, en reduir l’ús de pantalles i potenciar el treball en equip mitjançant jocs, dinàmiques i material manipulatiu. A Primària s’hi han incorporat contes, puzles i recursos pràctics, mentre que les activitats adreçades a joves i adults integren eines digitals, visites experiencials i continguts vinculats a la realitat urbana.
Així mateix, l’empresa municipal ha reforçat l’accessibilitat i la inclusió, adaptant materials i llenguatge a les necessitats de cada grup i introduint pictogrames i fitxes d’anticipació a les sessions destinades a persones amb discapacitat. Les valoracions del professorat reflecteixen una «satisfacció molt alta» amb l’atenció rebuda, l’organització de les activitats i la utilitat del material emprat.
Exemple de servei públic
El regidor de Mobilitat i president d’EMT València, Jesús Carbonell, va subratllar que aquests programes són «un exemple de servei públic i de compromís amb la ciutadania». «L’EMT no només mou persones, també educa en valors de convivència, respecte i sostenibilitat. La resposta del professorat i de l’alumnat ens anima a continuar ampliant aquest projecte», va manifestar.
Per al proper curs 2025-2026, EMT València s’ha marcat com a principal objectiu consolidar la metodologia actual i incorporar nous continguts per a etapes d’ESO i Formació Professional, reforçant el seu paper com a referent en educació en mobilitat sostenible.
