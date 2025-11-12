Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Proposem esta ferramenta per a informar i debatre, per a connectar i implicar a la gent»

La Fundació Assut i l'Associació Tradicional Vela Llatina de l’Albufera han posat en marxa el projecte «L’Amfibi, el Periòdic de l’Albufera», per tal d’oferir una visió completa, rigorosa i oberta al diàleg sobre què ocorre al Parc Natural de l’Albufera

La barrejà, la sembra de l’arròs (a barreig) a l’Albufera, este 2025.

Magdalena Aroca

València

Per què heu creat este projecte de divulgació sobre l’Albufera? Quines necessitats heu detectat?

L’origen del projecte està en la voluntat de millorar el coneixement, la percepció i les condicions del Parc Natural de l’Albufera, especialment després de constatar en els últims 10 o 15 anys una creixent preocupació social enfront de les amenaces que pateix este espai: des de la degradació ambiental fins a la pèrdua d’identitat cultural. No obstant això, també detectem una carència de canals adequats per a informar i sensibilitzar la ciutadania des d’una mirada reflexiva i integradora. Per això proposem este mitjà de comunicació com a ferramenta per a informar i debatre, per a connectar i implicar a la gent.

Com plantegeu donar a conéixer la realitat ambiental, cultural i social del Parc Natural de l’Albufera entre la població local?

A través d’un periòdic imprés, també en versió digital, més atent a la generalitat i l’abast de la informació que en l’actualitat del dia a dia, per a la qual cosa ja tenim els mitjans com el vostre. Amb una estructura formal i de continguts semblant a la dels mitjans convencionals, però centrat exclusivament en l’Albufera i, en alguns casos, en espais afins: amb reportatges i entrevistes i també amb columnes d’opinió, comunicats institucionals, informació d’agenda, de normativa... A més, el periòdic compta amb una secció especial elaborada per estudiants d’ESO, Batxillerat i FP dels centres educatius de l’entorn. El nostre objectiu és oferir una visió completa, rigorosa i oberta al diàleg sobre què ocorre en este territori únic. En els pròxims números, especialment, abordarem les conseqüències per a l’Albufera de la dana d’octubre de 2024. Analitzarem els seus efectes des de diferents perspectives: meteorològica, ambiental, territorial, agrícola, social... Volem oferir una cobertura completa, combinant dades científiques, testimoniatges veïnals, estudis d’impacte i reflexions d’experts. Este tipus d’enfocaments transversals ajuden a entendre millor la complexitat dels reptes que enfronten estos territoris.

A qui va dirigit este projecte?

Principalment al veïnat dels municipis de l’entorn de l’Albufera, però també als seus visitants —tant actuals com potencials— i a totes aquelles persones i col·lectius que mantenen un vincle actiu amb estos paisatges: agricultors, pescadors, naturalistes, docents, investigadors, tècnics de l’administració, associacions culturals i ambientals... En definitiva, a tota la comunitat amfíbia que, d’una manera o una altra, se sent part de l’aiguamoll.

Quins resultats o canvis espereu aconseguir a través del treball en xarxa i la mobilització conjunta entre les entitats implicades?

No s’ha de descartar la possibilitat que a l’Albufera es vaja teixint a poc a poc una xarxa viva de col·laboració i corresponsabilitat. Volem contribuir a la conscienciació social sobre la importància d’estos ecosistemes, fomentar la implicació ciutadana en la seua conservació i donar visibilitat als problemes i a les iniciatives que els aborden. També busquem reforçar la identitat comuna que comparteixen estos territoris, col·laborar en la seua vertebració, a l’enfortiment del teixit social i cultural. Ens agradaria que L’Amfibi fora un altaveu per als actors i les iniciatives que treballen a favor de l’Albufera d’una manera constructiva, que contribuïsca a mostrar la complexitat i la riquesa de l’Albufera.

Enguany, el projecte ha comptat amb el suport de la convocatòria Transformem en Xarxa. Quina importància té esta ajuda per a vosaltres?

És fonamental. Sense el suport d’iniciatives com Transformem en Xarxa, i d’entitats com a Caixa Popular, Fundación Telefónica, Fundació Horta Sud o la Universitat La Florida, entre altres, este projecte seria difícilment viable. Esta ajuda no sols cobreix part de les despeses de producció, impressió i distribució, sinó que legitima el projecte i l’enforteix com a experiència col·lectiva. Ens permet teixir aliances, ampliar l’abast del mitjà i generar un impacte real en el territori. L’Amfibi és una proposta sense ànim de lucre, i necessita d’esta mena de compromisos per a créixer i consolidar-se.

