Més de vint anys de ruta amb el Botànic
Les excursions del Jardí Botànic de la Universitat de València s’han convertit en la millor opció per a trepitjar el nostre paisatge posant el focus en la vegetació valenciana
Eva Pastor
Era el 2004, quan celebràvem a la Universitat de València l’any Cavanilles i es complien dos segles de la desaparició d’aquest important botànic valencià, i també quan una idea prengué forma: la de seguir les seues passes en un cicle d’excursions que posaren en valor el nostre patrimoni vegetal. En 1795, Cavanilles publicà les seues ‘Observaciones sobra la Historia Natural, Geografia, Agricultura, población y frutos del reyno de Valencia’, per què no anar a visitar allò que descrigué amb dedicació i estima científiques? I per què no enriquir el que podien ser unes simples rutes de senderisme amb les explicacions i continguts que dominen els qui treballen dia a dia amb les plantes? Fou pensat i fet. S’organitzaren diferents excursions, el Jardí els afegí un guia botànic i foren un èxit d’assistència, ara bé, el que no podíem intuir era que dues dècades després continuarien oferint-se dintre de l’agenda d’activitats del Botànic.
Enguany hem volgut retre un xicotet homenatge a aquella primera idea i hem dedicat el cicle també a seguir unes passes, això sí, aquesta vegada els botànics i les botàniques als qui seguim estan en actiu i ens guien per les zones on s’han especialitzat, ja siga per ser originaris d’allí, per haver estudiat i publicat sobre la zona o perquè s’hi passaren anys de la seua vida fent la tesi, hi ha tot tipus d’opcions. Així, en 2025 hem visitat la Serra Calderona, la Lloma de Betxí, la Serra del Cavall, els Roures de Benassal i la Carrasca de Culla, Cortes de Pallás, la Sierra del Toro, el riu Tuéjar i acabem, aquest mes de novembre, a la Font Roja.
El nostre públic, sempre fidel, no s’ha pogut resistir a aquesta proposta i l’han recolzada, un any més, fent créixer unes xifres que maregen: unes dues-centes excursions que han recorregut el territori valencià de nord a sud comptant amb quaranta-quatre guies botànics diferents. Sembla que l’objectiu inicial del Jardí Botànic, fer de les passejades a l’aire lliure no només un espai per a gaudir dels paisatges que tenim més a prop, sinó també una autèntica aula botànica on els termes endemisme, conservació, arbre monumental o arquitectura de l’aigua siguen habituals, s’ha aconseguit de sobres.
Però no ho hem fet sols, les excursions, el seu èxit i la seua llarga trajectòria, són també gràcies al Centre Excursionista de València i al Club de viatges Fil per Randa, que recolzaren la proposta des dels inicis i participaren en moltes de les edicions del cicle, gràcies als guies que no han dubtat mai en posar-se les botes i penjar-se una motxilla i eixir al camp amb nosaltres, i gràcies a tota la gent que ha confiat en aquest idea mescla d’oci i divulgació. En 2026 hi haurà un nou cicle, unes noves passes que seguir i les plantes i els arbres, com no, ens rebran amb els braços, o més bé les branques, oberts.
