«Volem que es comprenga la importància d’estar informades»
Acció Ecologista Agró, junt amb el Centre d’EstudisRurals i d’Agricultura Internacional (CERAI) i ÀNEC Associació Animalista i Ecologista impulsen un projecte per a la intervenció educativa en municipis afectats per la dana: aprenentatge, adaptació i prevenció
PREGUNTA: Aquest projecte naix de la unió de diferents entitats ecologistes. Com es gesta aquesta unió i quin és el seu objectiu?
RESPOSTA: La col·laboració entre Acció Ecologista-Agró (AEA), CERAI i ÀNEC naix de la voluntat comuna d’actuar als municipis afectats per la dana des d’una perspectiva ecologista i educativa. CERAI és una associació amb la qual ja mantenim una relació prèvia, especialment en qüestions vinculades a l’agroecologia, en la que compartim valors i punts de vista. Per altre costat, ÀNEC és una entitat de recent creació que aporta una mirada jove, on s’interrelacionen les idees de l’emergència climàtica i la cura de la resta de les espècies. La seua implicació connecta especialment amb les generacions més joves. En els dos casos, les persones que formen part d’aquestes associacions han demostrat una gran disposició a col·laborar des del primer moment, la qual cosa ha facilitat la construcció conjunta del projecte, que es basa en la cooperació i la complementarietat d’experiències i coneixements.
PREGUNTA: L’eix central del vostre projecte és l’educació sobre canvi climàtic en la comunitat educativa. Quines activitats heu pensat per a treballar açò des de diferents àmbits educatius i comunitaris?
RESPOSTA: Hem dissenyat una proposta educativa que tracta el canvi climàtic des de diferents nivells d’implicació en la comunitat educativa: Sessions teòric-pràctiques a l’aula, on l’alumnat podrà comprendre millor què és el canvi climàtic, com afecta el seu entorn més proper i quines accions poden contribuir a l’adaptació i prevenció. Formacions dirigides al professorat, perquè es done continuïtat als continguts més enllà de la nostra intervenció directa. Busquem que la visió ambiental i climàtica puga incorporar-se de forma transversal al currículum escolar. Jornades obertes a tota la comunitat educativa, alumnat, professorat i famílies. Aquestes jornades tenen com a finalitat estendre el coneixement adquirit de l’aula a les llars i a l’entorn social, promovent una comunitat més conscient i resilient front als riscos climàtics.
PREGUNTA: Quin impacte espereu que tinga aquest projecte en els municipis afectats i en la comunitat educativa?
RESPOSTA: Esperem que aquest projecte desperte l’interés de la comunitat educativa per conéixer millor el territori on vivim, la seua climatologia i els riscos derivats del canvi climàtic. Volem que es comprenga la importància d’estar informades i preparades davant de fenòmens extrems com les inundacions, que es reconeguen les transformacions que ja estan en marxa, i que es promoga un canvi d’actitud orientat en la prevenció, l’adaptació i la cura de l’entorn. Creguem que aquest coneixement és bàsic per promoure una ciudadania activa, crítica i compromesa amb la seua realitat local.
PREGUNTA: Com una experiència traumàtica com la dana transformar-se en una oportunitat per repensar la nostra relació amb el territori?
RESPOSTA: Una experiència tan dura com la que s’ha viscut amb la dana pot ser també una oportunitat per a reflexionar sobre la nostra relació amb el territori i com ens relacionem amb ell. Moltes persones, davant d’aquesta situació, han experimentat la necessitat de no tornar a viure una situació semblant sense les ferramentes ni la preparació adequades. Per això, proposem abordar el coneixement del medi i del territori —la seua geografia, climatologia i els riscos associats— com una via per ampliar els coneixements que creguem que han de tenir les comunitats, dotar-les de ferramentes per a l’adaptació, i enfortir la consciència que vivim en un entorn canviant, i que va a tornar-se més extrem, que hem de comprendre i tenir-li cura.
PREGUNTA: Aquest projecte educatiu ha rebut enguany una ajuda en la convocatòria Transformem en Xarxa, impulsada per Caixa Popular, Fundación Telefónica, Grupo Ugarte Automoción, Universitat La Florida, Lacomunicación, Milar-Comelsa i la Fundació Horta Sud. Què significa aquesta ajuda per a vosaltres i per al projecte?
RESPOSTA: Per a Acció Ecologista - Agró aquesta ajuda suposa una oportunitat molt valuosa per compartir i posar en pràctica el coneixement adquirit en els 15 anys de treball que portem en l’entorn de l’Albufera i del barranc de Poio. Gràcies a aquest finançament, anem a poder traslladar tot aquest aprenentatge a l’àmbit educatiu i comunitari, connectant l’experiència ambiental directa amb processos de sensibilització i reflexió crítica. A més de la nostra experiència al Parc Natural de l’Albufera amb les neteges de residus, descontaminació i gestió de voluntariat ens permet poder traslladar directament a la ciutadania la gravetat que suposa viure al costat d’un ecosistema danyat. Aquesta ajuda ens permetrà consolidar un punt de vista educatiu que a més de la transmissió de continguts, promou la implicació activa de les persones en la protecció del seu territori. Cal enfortir aquesta consciència des de les poblacions i des de l’experiència viscuda, per a construir comunitats més preparades.
