La UPV construeix la primera planta pilot agrivoltaica sobre cultiu de cítrics
El projecte obri una oportunitat a millorar la competitivitat d’aquest tipus d’explotacions
Magdalena Aroca
La Càtedra Agrivoltaica de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha posat en marxa la primera planta pilot a la Comunitat Valenciana sobre cultiu de cítrics per investigar les interaccions entre fotovoltaica i agronomia, segons va informar la institució en un comunicat.
La UPV va iniciar aquest projecte l’any passat amb l’objectiu de determinar les afeccions mútues entre la instal·lació fotovoltaica i el camp en producció, tot mesurant diferents paràmetres durant diverses campanyes completes, com l’irradiància real, la qualitat de la collita, la productivitat energètica i agronòmica o les dificultats en tasques agrícoles.
La iniciativa compta amb la participació de Emin Energy, Fundació Elecnor, VAO Sistemes, GSFI Energia, Gestió i Administració Tècnica Agrària i la Comunitat de Regants de Llíria, que formen part del conveni de col·laboració creat per impulsar aquesta línia de recerca aplicada.
La planta pilot s’ubica a Llíria (València), en una finca de mandarins de varietat Tango Gold de quatre anys i té una potència de 30kWp. L’estructura, dissenyada especialment per a aquesta explotació, té una alçada de 5,5 metres per no interferir amb els arbres existents i està dividida en dues meitats: una d’estructura fixa i l’altra amb seguidor (agritracker).
El rector de la UPV, José E. Capilla, va subratllar «l’impacte potencial» del projecte per al sector dels cítrics a la Comunitat Valenciana, en generar informació «sòlida, pròpia i útil per a la presa de decisions del sector». A més, va posar en valor la col·laboració amb les entitats que impulsen la iniciativa, «un exemple d’innovació compartida entre universitat i territori». Per al rector de la UPV, estudiar alhora productivitat agronòmica i autoconsum «ens permetrà validar la viabilitat real del model i aportar competitivitat i resiliència al camp».
Durant els propers mesos es desplegarà un sistema avançat de sensorització que registrarà variables microclimàtiques i energètiques. Aquestes dades, juntament amb el mesurament de variables agronòmiques, permetran comparar els tres blocs experimentals: zona control, zona d’estructura fixa i zona d’estructura mòbil.
A més de la part agronòmica, la instal·lació funciona com a planta d’autoconsum, cosa que permetrà analitzar si la producció fotovoltaica contribueix a millorar l’eficiència energètica de l’explotació agrícola i reduir costos associats al reg i a la gestió de la finca. «Aquest projecte naix amb la vocació d’aportar dades sòlides i extrapolables a tot el sector. L’agrivoltaica obri oportunitats reals per millorar la competitivitat de les explotacions, però la seua implantació planteja desafiaments com el disseny adequat i adaptat al tipus de cultiu i clima», va assenyalar Zulema Sousa, investigadora de la Càtedra Agrivoltaica UPV. La instal·lació estarà operativa les properes setmanes i l’equip investigador espera obtenir els primers resultats durant aquesta campanya.
