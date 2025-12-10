El COE reconeix a la Marató de València com a esdeveniment esportiu sostenible
María José Catalá ha destacado que, con este nuevo hito, «València se ha posicionado como referente mundial del deporte sostenible»
El Comité Olímpico Español ha distingit a la Marató de València com a esdeveniment esportiu sostenible, un certificat arreplegat per l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el president d’SD Correcaminos, Paco Borao, en finalitzar la Marató Trinidad Alfonso Zurich 2025. Per segon any consecutiu, la petjada de carboni de la Marató de València s’ha calculat «de manera rigorosa, gràcies al treball de GO2 by Global Omnium i amb la verificació independent de Bureau Veritas». «València avança cap a un model de ciutat on la sostenibilitat forma part de tota la seua acció política i tornem a demostrar amb este certificat que situa a València com a referent mundial de l’esport sostenible», ha destacat l’alcaldessa.
Catalá ha recordat que, des de fa anys, l’organització d’esta prova incorpora mesures com la recollida selectiva de residus, el reciclatge i reutilització de materials, l’impuls del transport públic, l’ús de vehicles elèctrics i el mesurament de la petjada de carboni. «Estos avanços ho situen entre les proves més sostenibles del món, avalades per distincions com el World Athletics Standard for a Better World i el Green Sport Flag», ha indicat.
«Esta estratègia de sostenibilitat consolida la posició de València com a referent internacional en l’organització de proves esportives sostenibles, fruit de més d’una dècada de treball continuat en reducció d’impactes, mobilitat neta, reciclatge i digitalització», ha afegit l’alcaldessa de València, qui ha manifestat: «és un orgull que la Marató de València, prova que ha comptat amb 30.000 finishers, torne a mesurar la seua petjada de carboni i continue sent un referent en sostenibilitat. Els grans esdeveniments esportius han d’anar acompanyats del futur i de la cura del medi ambient, i el compromís de la marató amb la nostra ciutat és un exemple d’això».
GO2 by Global Omnium ha desenrotllat un treball tècnic que inclou la recopilació de dades de desplaçaments, consums, logística i residus; l’aplicació de metodologies de càlcul reconegudes internacionalment; i l’elaboració del càlcul final de la petjada de carboni amb dades reals de l’edició 2025. A més, ofereix assessorament especialitzat en criteris ESG i acompanya tot el procés de certificació del COE.
En línia amb això, el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, ha explicat que «el que no es mesura no es pot millorar». «Amb GO2 ajudem la Marató de València a avançar cap a la neutralitat climàtica amb rigor i dades, reforçant el lideratge de València en sostenibilitat. La Marató porta anys mostrant una sensibilitat exemplar cap a la cura de l’entorn, i amb el nostre suport mesurem la seua Petjada de Carboni de manera precisa, comparable i totalment transparent», ha afirmat.
Per part seua, des del Comité Olímpic Espanyol, Victoria Cabezas Álvarez d’Estrada ha destacat «la rellevància d’este procés». «Per al COE és un orgull que una marató com la de València haja obtingut la verificació del Segell d’Esdeveniment Esportiu Sostenible. Este distintiu reconeix a aquelles proves que integren la sostenibilitat de manera real, mesurable i verificable. La Marató de València és un exemple clar del camí que han de seguir els esdeveniments esportius a Espanya».
«El lliurament del certificat simbolitza el compromís conjunt de totes les institucions per avançar cap a un model d’esdeveniments mesurables, responsables i alineats amb els reptes climàtics actuals, reafirmant la posició de la Marató València com a referent mundial en sostenibilitat esportiva», ha conclòs Catalá.
