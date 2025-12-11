Devesa-Albufera reforça la protecció del llac gràcies a una barca elèctrica
La barca tradicional «AIZA», restaurada i electrificada, es destinarà a tasques de vigilància del llac, conservació ambiental i educació
L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Devesa-Albufera, ha acceptat la donació d’una embarcació tradicional, completament restaurada i electrificada, realitzada per la Fundació Bioparc en representació de l’Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris (AIZA). En l’acte de presentació i lliurament de la barca que s’ha realitzat en l’embarcador municipal de la Mata del Fang, el regidor, José Gosálbez, ha afirmat que «esta barca no sols amplia els nostres mitjans de protecció i vigilància del parc natural, sinó que reafirma el nostre compromís ferm i decidit amb la defensa activa de l’Albufera».
Gosálbez ha expressat el seu agraïment a les entitats implicades i ha subratllat que es tracta d'«un gest que va molt més enllà de la col·laboració: és una mostra clara de compromís real amb València i amb un dels seus patrimonis naturals més valuosos, que estem obligats a preservar».
Així mateix, l’edil, ha assenyalat que «esta donació és una prova tangible que quan la societat civil i les institucions treballen unides amb responsabilitat, els resultats són eficaços, immediats i duradors. La nostra Albufera no pot esperar i hui fem un pas ferm per a protegir-la».
Finalment, el regidor ha remarcat que «este nou recurs reforça la nostra presència sobre el terreny i respon a una gestió seriosa, eficaç i respectuosa amb l’entorn. Ací no parlem d’intencions, parlem de fets i de solucions que milloren el dia a dia dels qui treballen per la conservació del llac».
