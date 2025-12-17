Dissenyen un paper tècnic més resistent i ecològic per a l’art, editorial o decoració
Este nou material d’alta resistència, desenvolupat per equips del CSIC i UPV, suporta fins a cinc tones de pressió sense necessitat d’humitejar-lo prèviament
Un paper tècnic d’alta resistència, que dure més i que consumisca menys recursos. Este és un dels grans reptes de sectors com l’art imprés, l’edició de luxe, la decoració i l’empaquetament d’alt valor. Un nou disseny creat entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV) ha donat resposta a esta necessitat. Es tracta d’un nou paper tècnic avançat que ofereix una alternativa ecològica i eficient als papers prèmium actuals.
«El nostre nou paper d’alta resistència funciona en processos exigents d’impressió mecànica com el gravat al buit, l’estampació o el relleu», explica Pilar Aranda, investigadora del CSIC en l’Institut de Ciència de Materials de Madrid (ICMM-CSIC) i una de les creadores del disseny. Té un gramatge superior als 200 grams per metre cúbic i suporta fins a cinc tones de pressió sense necessitat de prehumectació, la qual cosa confereix a estos folis un menor impacte mediambiental en reduir temps de treball i consum de recursos.
Molts dels papers actuals «presenten una vida útil limitada» per, precisament, eixa humectació: «A més, la seua alta dependència de fibres llargues encareix el producte i dificulta la producció a gran escala», explica Rossi Aguilar, investigadora de la UPV en el Centre d’Investigació Art i Entorn (CIAE).
El nou disseny està compost per fibres reciclades d’eucaliptus i lli que estan reforçades amb additius naturals, la qual cosa els atorga «major durabilitat, fidelitat d’impressió i sostenibilitat», defenen les científiques. Este paper és compatible amb tintes a l’aigua i oli i pot incorporar recobriments de conservació, una innovació «útil tant en entorns artístics com industrials», afig María Eugenia Eugenio, de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA-CSIC).
Ciència per al medi ambient
Les investigadores i els seus equips no sols han dissenyat este nou paper, sinó que també han establit el mètode de fabricació que inclou les etapes dedicades a la preparació de l’additiu les relacionades amb el barrejat i homogeneïtzació de la cel·lulosa i el seu additiu, així com el filtratge del material resultant i l’assecament del paper ja creat, com apunten Margarita Darder (ICMM) i Raquel Sampedro (INIA).
El resultat és un paper tècnic d’alta resistència i tracció, que no requereix que siga humitejat i que té una llarga vida útil, la qual cosa ho fa ideal per a productes que requerisquen conservació prolongada, com a llibres il·lustrats, catàlegs o publicacions de luxe. «Este material redueix costos operatius en minimitzar duplicitat de treball i desaprofitament», afig Ana Tomás (UPV). El següent pas, expliquen, passa per «una col·laboració que ens conduïsca a completar el desenvolupament per a una explotació comercial d’esta invenció».
