Medi ambient crea un Hort de Papallones a Massamagrell
L’acció compta amb un doble objectiu: recuperar i restaurar els processos naturals propis de l’aiguamoll i donar a conéixer este espai i els seus valors
La Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació ha impulsat diferents treballs de restauració ecològica de la marjal de Rafalell i Vistabella en el terme municipal Massamagrell, junt a la Pobla de Farnals. Un dels elements destacats del projecte és la creació d’un hort de papallones, on la brigada d’aiguamolls de la zona nord està sembrant espècies com el fenoll, bròcoli, cols, bledes, ràvens rojos i blancs i naps, que afavorixen el cicle vital de diverses papallones d’interés ecològic, tal com ha informat la Generalitat en un comunicat.
Un espai de protecció
L’hort genera un entorn segur on les papallones poden pondre, les erugues alimentar-se i les cristàlides desenrotllar-se. D’esta manera, s’ajuda a mantindre les poblacions de papallones locals, algunes d’elles servixen d’indicadors de la bona salut ambiental. D’altra banda, en la marjal s’estan instal·lant caixes niu per a aus insectívores i rapaces, tant diürnes (xoriguer comú) com a nocturnes (òbila), així com refugis per a ratpenats.
L’actuació està dirigida pel Servici de Gestió d’Espais Naturals Protegits de la Direcció General de Medi Natural i Animal i la col·laboració del Centre per a la Innovació i Experimentació Forestal (CIEF), encarregat d’assessorar i subministrar la planta forestal i hortícola. Per part seua, per a l’execució dels treballs es compta amb la brigada de manteniment de zones humides del nord de la província de València de l’empresa pública Vaersa.
Objectius
El projecte té un doble objectiu: d’una banda, recuperar i restaurar els processos naturals propis de l’aiguamoll, molt valuosos en un entorn envoltat de sòl urbà i d’alta densitat; i, per un altra, donar a conéixer este espai i els seus valors ambientals, oferint a la ciutadania un lloc de tranquil·litat i contacte amb la naturalesa. Entre les accions previstes es troba, també, la plantació d’espècies arbòries i arbustives procedents del CIEF, amb la finalitat de millorar el paisatge i augmentar la diversitat vegetal. Estes plantacions serviran per a crear pantalles naturals enfront de les zones urbanes confrontants. Paral·lelament, s’estan fent tasques de control d’espècies invasores, com la canya (Arundo donax) i la esbarzer (Rubus ulmifolius), que tendixen a ocupar l’espai de manera agressiva.
Una vegada finalitzada la restauració vegetal, s’instal·laran passarel·les de fusta per a orientar els itineraris de visita, amb l’assessorament i col·laboració del Centre per a l’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV).
Importància ecològica
La marjal de Rafalell i Vistabella ocupa prop de 100 hectàrees i està inclòs en el Catàleg Valencià de Zones Humides. Constituïx un important refugi per a la biodiverstat en un entorn molt urbanitzat, i actua com a corredor ecològic entre poblacions de peixos endèmics i tortugues autòctones. Forma part de la resta de les marjals que s’estenien al nord del riu Túria des d’Alboraia a Sagunt i es nodrix d’aigües subterrànies i sobrants de reg.
La marjal com a enclavament natural en l’àrea nord metropolitana de la ciutat de València es configura també com a font de dispersió de la biodiversitat vegetal en una àrea humida al mateix temps que suposa un espai de descans d’ocells migradors suposant una connectivitat biològica amb la xarxa d’àrees humides del litoral de la Comunitat Valenciana.
