La Fundació Horta Sud impulsa idees d’entitats afectades per la dana
La nova convocatòria de ‘Transformem en xarxa’ ofereix ajudes per valor de 200.000 euros
El termini per a presentar sol·licituds acaba el 6 de gener de 2026
Ricardo Soriano
El moviment associatiu continua sent una peça clau en el desenvolupament comunitari i en la recuperació social dels territoris. És per això que la Fundació Horta Sud, amb la mirada posada en enfortir aquest teixit associatiu comarcal, ha tornat a convocar les ajudes ‘Transformem en xarxa’, dotades amb 200.000 euros i adreçades a organitzacions no lucratives dels municipis afectats per la dana.
Les ajudes tenen com a finalitat impulsar projectes que promoguen la col·laboració entre entitats i que afavorisquen el desenvolupament cultural, social i educatiu del territori, així com la cohesió comunitària i la revitalització de les poblacions locals.
Aquesta convocatòria ha sigut possible gràcies al suport de Caixa Popular, Grupo Ugarte, Fundación Adey, Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Banco Sabadell, Fundación Bosch Aymerich, Fundación Caja Navarra, Fundación Gutiérrez Manrique —administrada por Fundación Caja de Burgos—, Fundación Mediterráneo, Fundación Roviralta, Fundación Daniel & Nina Carasso, Florida Grup Educatiu, Lacomunicación, Milar-Comelsa i Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana.
Una representació d’aquestes entitats col·laboradores constituirà el Comité de Selecció, l’òrgan encarregat d’avaluar i triar els projectes que opten a les ajudes. En la convocatòria es valorarà especialment que les iniciatives presentades complisquen criteris com la contribució a la recuperació de les comarques afectades, l’alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i la capacitat de generar aliances i fomentar el treball en xarxa.
Les associacions poden presentar els seus projectes fins al proper 6 de gener de 2026 a través d’aquest formulari que, de la mateixa manera que les bases, estarà disponible en la pàgina web de la Fundació.
Un any de doble suport
Donades les circumstàncies, 2025 ha sigut el primer any en què la Fundació ha convocat aquestes ajudes dos vegades. La primera convocatòria es va resoldre abans d’estiu, amb la qual més de 220 entitats no lucratives han pogut desenvolupar 69 projectes en xarxa.
Entre els projectes beneficiaris destaquen iniciatives per a la recuperació emocional de la ciutadania després de la dana, de preservació i millora dels parcs naturals i demés ecosistemes afectats, de dinamització social per a persones migrants, joves, dones o gent major o d’inclusió social per a persones amb discapacitat.
Les entitats destaquen que, gràcies a aquest suport, han pogut ampliar l’abast de les seues iniciatives i arribar a un públic més divers. A més, apunten que la convocatòria ha reforçat les sinergies entre entitats i ciutadania, demostrant que el treball conjunt multiplica l’impacte dels projectes i afavoreix la participació activa, la sostenibilitat i la resiliència comunitària.
