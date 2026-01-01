Més d’un centenar de municipis valencians contra la «basuraleza»
La xarxa creada a través del Projecte Libera, que compta amb quasi un miler de localitats a nivell nacional, promou els entorns naturals lliures de residus
Magdalena Aroca
Més d’un centenar de municipis de la Comunitat Valenciana s’han adherit a la iniciativa «#MiPuebloSinBasuraleza» del Projecte Libera, una aliança de SEO/BirdLife amb Ecoembes que busca conscienciar la societat sobre la importància de mantindre els entorns naturals lliures de residus. En total, es tracta de 124 municipis valencians en els quals queda latent el compromís de les administracions locals amb la preservació de l’estil de vida tradicional i la sostenibilitat dels ecosistemes rurals.
A escala nacional, la xifra ascendeix a quasi un miler de municipis, i Andalusia —amb 170 municipis— és la regió que lidera el rànquing de comunitats autònomes amb major implicació en esta lluita contra la «basuraleza», seguida de Castella i Lleó (151), la Comunitat Valenciana (124), Castella-la Manxa (113) i Extremadura (96). En integrar-se en esta xarxa, les entitats locals es comprometen a participar en les campanyes de recollida i caracterització de residus «1m2» que Libera organitza anualment. Així mateix, els municipis donen suport institucional a les associacions locals i fomenten el coneixement ambiental als centres educatius a través del programa Aules Libera, promovent a més l’ús d’eines col·laboratives com les aplicacions Basuraleza, e-Litter i Marnoba per a monitoritzar l’estat dels entorns.
L’adhesió a esta iniciativa és gratuïta per a qualsevol ajuntament, mancomunitat, consorci o diputació a través del web oficial del projecte. Una vegada inscrits, els municipis accedixen a recursos de sensibilització, senyalització exterior, contenidors per a esdeveniments i jornades de trobada per a abordar el problema de manera conjunta. Este esforç compta, a més, amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a través de la Xarxa de Governs Locals +Biodiversitat.
