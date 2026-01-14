Biodiversitat
El Projecte Emys localitza més de 30 tortugues autòctones al riu Vinalopó
Malauradament, l’entitat també confirma la presència d’exemplars de invasores al riu Vinalopó al seu pas pel terme municipal d’Elx
En 2025, per segon any consecutiu, el Projecte Emys va viatjar a Elx (Baix Vinalopó, Alacant) per continuar amb el seguiment de tortugues autòctones del riu Vinalopó. Gràcies a les voluntàries implicades es van aconseguir localitzar, en el marc d’esta iniciativa que rep el suport de la Generalitat Valenciana i de Caixa Popular, un total de 39 exemplars de Mauremys leprosa. Malauradament, també es va retirar del medi natural nou tortugues exòtiques invasores.
Amb més de 80 kilómetres de longitud, el Vinalopó que naix a Bocairent, travessa de nord a sud la província d’Alacant fins a desembocar a l’altura de les Salines de Santa Pola. Es tracta d’un riu que sempre du aigua i que està prou deteriorat per l’activitat humana. Tot i això, es va decidir en 2024 posar en marxa el Projecte Emys en esta zona per la gran diversitat de fauna que alberga i per la detecció prèvia de tortugues autòctones al seu pas pel terme municipal d’Elx. Donat l’èxit del voluntariat per a eixe any, amb la identificació de 10 exemplars autòctons de l’espècie Mauremys leprosa, en 2025 el Projecte Emys va tornar a este curs d’aigua continuar l’estudi científic.
Grup de treball
A diferència de la temporada passada, l’any 2025 no es van convocar voluntariats oberts al públic en general, sinó que d’igual manera que es fa en la Marjal d’Almenara, al llarg de sis mesos, un grup consolidat de voluntàries es va encarregar de la prospecció continuada del riu. D’esta manera, 5 persones van estar des de maig fins a octubre estudiant les poblacions de tortugues autòctones d’aigua dolça que habiten en el riu Vinalopó.
Al llarg d’este període es va aconseguir localitzar i censar un total de 39 tortugues d’aigua ibèriques (Mauremys leprosa). D’estes, 25 eren noves captures, concretament 19 mascles i 6 femelles. Les altres 14 tortugues es corresponien amb exemplars ja capturats i registrats prèviament, de les quals 13 eren mascles i 1 era femella. Quant a la fauna autòctona, a més a més, durant les revisions de les dues trampes flotants instal·lades, es van capturar dues serps d’aigua (Natrix maura) i una anguila (Anguilla anguilla), que les voluntàries alliberaren immediatament.
Les invasores
Malauradament, també es van identificar i retirar del medi natural nou tortugues exòtiques i invasores. Concretament, huit tortugues de florida (Trachemys scripta) i una falsa tortuga mapa (Graptemys pseudogeographica). Totes elles van ser correctament traslladades al Centre de Recuperació de Fauna de Santa Faz.
Els resultats confirmen la presència de l’espècie autòctona Mauremys leprosa en el riu Vinalopó al seu pas per Elx, però també de tortugues exòtiques i invasores, tot i que estes poblacions al·lòctones, de moment, semblen ser inferiors.
Finalment, des d’Acció Ecologista-Agró agraeixen la implicació de les persones voluntàries que han fet possible una altra edició del Projecte Emys a la comarca del Baix Vinalopó, així com el suport que esta iniciativa de ciència ciutadana rep per part de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular, des dels seus inicis i des del 2021, respectivament. L’entitat, a més, informa que el voluntariat tornarà en 2026 al riu Vinalopó i que les persones interessades a rebre informació i a participar, poden posar-se en contacte amb les organitzadores escrivint un correu a projecteemys@gmail.com.
