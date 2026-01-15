Albal implanta un sistema sostenible per als vehicles afectats per la dana
El polígon industrial Braç del Vicari acull les instal·lacions per al reciclatge i la tramitació de la baixa dels 3.000 vehicles afectats
M. Aroca
L’Ajuntament d’Albal ha implementat un sistema de gestió dels vehicles afectats per la dana per a garantir la no contaminació de l’entorn, així com facilitar la tramitació de la baixa definitiva d’estos. La mesura s’ha dut a terme al polígon industrial Braç del Vicari, un emplaçament triat estratègicament per la seua ubicació fora del nucli urbà.
A principis de febrer, el consistori va preparar un recinte especial, condicionat per a evitar qualsevol tipus d’abocament i contaminació, per a albergar i gestionar la retirada i descontaminació dels quasi 3.000 vehicles afectats al municipi.
Gràcies a este procediment, la ciutadania ha pogut conéixer la ubicació i l’estat del seu vehicle, així com accedir de manera més senzilla a la tramitació de la baixa, que s’ha realitzat directament en les mateixes instal·lacions. L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, va posar en valor este operatiu: «Es tramiten les baixes definitives, no s’embruta el municipi i es garanteix la seguretat jurídica de la ciutadania, proporcionant la baixa definitiva en les mateixes instal·lacions».
Un dels aspectes més destacats és el seu enfocament mediambiental. Al recinte s’ha dut a terme la separació i el reciclatge de tots els abocaments perillosos, assegurant un tractament responsable i sostenible. Així mateix, s’ha habilitat una zona específica per a la gestió de vehicles híbrids i elèctrics.
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- La C. Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia
- La Policía investiga el suicidio de un niño de 9 años en Navidad en un municipio de Valencia
- Muere Ricard Pérez Casado, exalcalde de València