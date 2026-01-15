Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albal implanta un sistema sostenible per als vehicles afectats per la dana

El polígon industrial Braç del Vicari acull les instal·lacions per al reciclatge i la tramitació de la baixa dels 3.000 vehicles afectats

13.05.2025 Instalaciones Braç del Vicari 3

M. Aroca

València

L’Ajuntament d’Albal ha implementat un sistema de gestió dels vehicles afectats per la dana per a garantir la no contaminació de l’entorn, així com facilitar la tramitació de la baixa definitiva d’estos. La mesura s’ha dut a terme al polígon industrial Braç del Vicari, un emplaçament triat estratègicament per la seua ubicació fora del nucli urbà.

A principis de febrer, el consistori va preparar un recinte especial, condicionat per a evitar qualsevol tipus d’abocament i contaminació, per a albergar i gestionar la retirada i descontaminació dels quasi 3.000 vehicles afectats al municipi.

instalacions en Braç del Vicari d'Albal.

instalacions en Braç del Vicari d'Albal. / ED

Gràcies a este procediment, la ciutadania ha pogut conéixer la ubicació i l’estat del seu vehicle, així com accedir de manera més senzilla a la tramitació de la baixa, que s’ha realitzat directament en les mateixes instal·lacions. L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, va posar en valor este operatiu: «Es tramiten les baixes definitives, no s’embruta el municipi i es garanteix la seguretat jurídica de la ciutadania, proporcionant la baixa definitiva en les mateixes instal·lacions».

Un dels aspectes més destacats és el seu enfocament mediambiental. Al recinte s’ha dut a terme la separació i el reciclatge de tots els abocaments perillosos, assegurant un tractament responsable i sostenible. Així mateix, s’ha habilitat una zona específica per a la gestió de vehicles híbrids i elèctrics.

