La UPV crea una plataforma per a avaluar en temps real l’estat de salut de l’Albufera
El projecte disposarà d’un panell de control, d’accés públic, perquè la ciutadania, personal científic, agricultors i empreses utilitzen les dades per a la presa decisions
La Universitat Politècnica de València (UPV) desenvoluparà una plataforma per al monitoratge en temps real de la salut de l’ecosistema i la biodiversitat de l’Albufera de València, en el marc del projecte europeu Oberek. Este habilitador digital disposarà d’un panell de control, d’accés públic, perquè la ciutadania, personal científic, agricultors i empreses puguen conéixer i utilitzar les dades per a la presa decisions.
El projecte, finançat per la Unió Europea a través del consorci Rurbanive, integrarà diagrames de coneixement que traduiran les dades tècniques complexes a explicacions senzilles, amb l’objectiu de facilitar el seu ús com a ferramenta de governança participativa. Es preveu que el projecte es complete a la fi de 2026.
Principals avantatges
La plataforma connectarà a la ciutadania amb responsables de polítiques ambientals i facilitarà la contribució de la comunitat local a la restauració després de desastres naturals, com la dana de 2024.
A més, la ferramenta contribuirà a l’avanç de l’agricultura de precisió en l’Albufera ja que, segons l’equip investigació de la UPV, «proporcionarà dades de qualitat de l’aigua que permetran evolucionar cap a un cultiu de l’arròs més sostenible i resilient».
Els investigadors de la UPV, Carlos E. Palau Salvador, Joan Domènech Deusa i Ignacio Lacalle Úbeda, asseguren que el sistema augmentarà la resiliència de l’ecosistema davant el canvi climàtic, ja que «podran detectar-se canvis bruscos en esdeveniments climàtics extrems i les autoritats podran prendre decisions ràpides que protegisquen la biodiversitat i els cultius d’arròs».
Sistema reproduïble
La plataforma es troba actualment en una fase de desenvolupament, en la qual s’instal·laran els nodes de transmissió i sensors en alguns punts crítics de l’Albufera, com ara entrades amb cabal i eixides de regadiu.
A continuació, s’avaluarà el rendiment i l’estabilitat del sistema en condicions reals d’ús i, finalment, el sistema es farà públic i es promourà la seua adopció en almenys cinc nous llocs a Europa, en els pròxims 3 anys. «L’objectiu és que la solució siga fàcilment reproduïble en altres zones protegides o aiguamolls d’Europa», expliquen els investigadors de la UPV.
En el projecte Oberek participen, junt amb la UPV, l’empresa de tecnologia profunda Neverblink (Polònia) i la Fundació Assut (Espanya).
