La UPV crea una plataforma per a avaluar en temps real l’estat de salut de l’Albufera

El projecte disposarà d’un panell de control, d’accés públic, perquè la ciutadania, personal científic, agricultors i empreses utilitzen les dades per a la presa decisions

El sistema augmentarà la resiliència de l’ecosistema davant el canvi climàtic.

Magdalena Aroca

València
Sostenibilitat.

La Universitat Politècnica de València (UPV) desenvoluparà una plataforma per al monitoratge en temps real de la salut de l’ecosistema i la biodiversitat de l’Albufera de València, en el marc del projecte europeu Oberek. Este habilitador digital disposarà d’un panell de control, d’accés públic, perquè la ciutadania, personal científic, agricultors i empreses puguen conéixer i utilitzar les dades per a la presa decisions.

El projecte, finançat per la Unió Europea a través del consorci Rurbanive, integrarà diagrames de coneixement que traduiran les dades tècniques complexes a explicacions senzilles, amb l’objectiu de facilitar el seu ús com a ferramenta de governança participativa. Es preveu que el projecte es complete a la fi de 2026.

Principals avantatges

La plataforma connectarà a la ciutadania amb responsables de polítiques ambientals i facilitarà la contribució de la comunitat local a la restauració després de desastres naturals, com la dana de 2024.

A més, la ferramenta contribuirà a l’avanç de l’agricultura de precisió en l’Albufera ja que, segons l’equip investigació de la UPV, «proporcionarà dades de qualitat de l’aigua que permetran evolucionar cap a un cultiu de l’arròs més sostenible i resilient».

Els investigadors de la UPV, Carlos E. Palau Salvador, Joan Domènech Deusa i Ignacio Lacalle Úbeda, asseguren que el sistema augmentarà la resiliència de l’ecosistema davant el canvi climàtic, ja que «podran detectar-se canvis bruscos en esdeveniments climàtics extrems i les autoritats podran prendre decisions ràpides que protegisquen la biodiversitat i els cultius d’arròs».

Sistema reproduïble

La plataforma es troba actualment en una fase de desenvolupament, en la qual s’instal·laran els nodes de transmissió i sensors en alguns punts crítics de l’Albufera, com ara entrades amb cabal i eixides de regadiu.

A continuació, s’avaluarà el rendiment i l’estabilitat del sistema en condicions reals d’ús i, finalment, el sistema es farà públic i es promourà la seua adopció en almenys cinc nous llocs a Europa, en els pròxims 3 anys. «L’objectiu és que la solució siga fàcilment reproduïble en altres zones protegides o aiguamolls d’Europa», expliquen els investigadors de la UPV.

En el projecte Oberek participen, junt amb la UPV, l’empresa de tecnologia profunda Neverblink (Polònia) i la Fundació Assut (Espanya).

