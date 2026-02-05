L’ITC treballa amb llots de la dana en dos projectes de sostenibilitat
L’objectiu de la iniciativa es transformar els residus en productes «d’alt valor» amb menor impacte ambiental i materials més sostenibles
Un equip de l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) van arreplegar el passat mes de desembre llots procedents de la dana per a treballar en dos projectes de transformació de residus en productes «d’alt valor». Per exemple, productes ceràmics amb menor impacte ambiental i materials cimentosos més sostenibles.
L’ITC va arreplegar estos llots en l’Institut Mediterrani d’Estudis Ecològics, S.A. (IMEE), «amb les degudes autoritzacions de la Generalitat», i amb l’objectiu d’ocupar-se del seu estudi i valorització en el marc dels projectes d’investigació AQUA+ i Gran Sludge.
L’ITC està treballant amb els grups d’investigació Tecasos i Cecom de la Universitat Jaume I de Castelló i entitats i empreses com Emivasa, Euroatomizado Grup i Topciment, en el projecte AQUA+, que impulsa la simbiosi industrial entre el sector del tractament d’aigua, el de la construcció i el ceràmic.
AQUA+ té com a objectiu valorar els subproductes generats en les plantes de potabilització d’aigua per a transformar-los en diferents recursos de valor, com, per exemple, membranes ceràmiques que s’utilitzaran per al propi procés de potabilització, amb el que es tanca el cicle integral de l’aigua.
També es pretén obtindre productes ceràmics amb menor impacte ambiental i materials cimentosos més sostenibles. Amb tot això, este projecte «vol ajudar, des d’un enfocament global, a donar eixida a milers de tones de residus que es produïxen a l’any en estos sectors».
D’altra banda, AQUA+ estudiarà la valorització dels llots generats durant la dana, «un repte encara sense resoldre en la Comunitat Valenciana». Amb ells pretén estudiar la seua valorització en noves composicions de rajoles ceràmiques, en membranes ceràmiques i en derivats del ciment.
