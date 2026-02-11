«València’s: La ciutat que alimenta un canvi sostenible» rep tres guardons
Es tracta d’un curtmetratge documental d’11 minuts i 9 segons de duració que aborda de manera rigorosa el desaprofitament alimentari global
El documental València’s: La ciutat que alimenta un canvi sostenible, produït en 2025 pel Centre Mundial per a l’Alimentació Urbana Sostenible (Cemas), organisme impulsat per l’Ajuntament de València a través de València Sostenible, ha obtingut un destacat reconeixement nacional i internacional en diversos certàmens cinematogràfics i es consolida com una peça audiovisual de referència en l’àmbit de la sostenibilitat alimentària i la lluita contra el desaprofitament d’aliments.
L’obra ha sigut distingida amb tres guardons internacionals: premi en el Berlin Indie Film Festival 2026, millor curtmetratge documental en el Bracciano Film Festival i Best of Xou en el Docuvision International Film Festival (Winter 2026). A més, ha rebut tres mencions honorífiques en l’Itàlia Green Film Festival, el Madonie Film Festival i els Sicilian Film Awards. A estos reconeixements se sumen set seleccions oficials en festivals internacionals de prestigi, entre els quals destaquen el Babul Eco Film Festival, el Depth of Field International Film Festival, el Documentaries Without Borders International Film Festival, els Iconic Indie Film Awards, el Toronto / Los Angeles Documentary Feature & Short Film Festival, el Texas Documentary Film Festival Winter 2026 i el LifeArt Festival.
Estos certàmens constituïxen plataformes rellevants per al cinema independent i documental de temàtica social i mediambiental i contribuïxen a donar visibilitat internacional a projectes audiovisuals compromesos amb els grans reptes contemporanis. La presència del documental en els fòrums reforça la projecció exterior de la ciutat com a referent en polítiques alimentàries urbanes i sostenibilitat.
Aquest curtmetratge documental d’11 minuts i 9 segons de duració aborda el desaprofitament alimentari a partir de la dada que cada any es perd o malgasta aproximadament un terç dels aliments produïts en el món. La peça mostra com València porta quasi una dècada impulsant iniciatives per a transformar el seu sistema alimentari i avançar cap a un model més sostenible.
