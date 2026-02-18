La UPV reforça la col·laboració europea per ciutats verdes i justes
GreenDEMO reunirà durant tres dies a investigadors i funcionaris de diversos països per a afavorir la transició urbana sostenible i inclusiva
L’Institut INGENIO (UPV-CSIC) organitza, del 25 al 27 de febrer, la segona reunió presencial del projecte GreenDEMO (Horizon Europe), que tindrà lloc al campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.
La trobada reunirà 40 participants, entre investigadores i investigadors de centres com Fraunhofer ISI (Alemanya), University College London (Regne Unit), Austrian Institute of Technology (Àustria), Akademia Leona Kozminskiego (Polònia) i la xarxa de ciutats europees ICLEI, així com funcionaris públics de Mannheim i Bamberg (Alemanya), Aalborg i Aarhus (Dinamarca), Bristol i Glasgow (Regne Unit), Schaerbeek (Bèlgica) i Poznan (Polònia).
Polítiques inclusives
Iniciat el gener de 2025, GreenDEMO busca contribuir, des de la col·laboració entre els centres d’investigació i les administracions públiques, al disseny de polítiques públiques que afavorisquen les transicions verdes de les ciutats europees tenint en consideració les realitats de tots els sectors de la població, especialment els més vulnerables. En aquesta fase, el projecte es troba finalitzant el disseny de les diferents «accions innovadores» que les ciutats participants implementaran per a facilitar les transicions urbanes en cadascun dels seus contextos.
Al llarg del projecte, INGENIO ha liderat la creació d’una «comunitat de pràctica» que ha convertit el consorci en un entorn d’aprenentatge recíproc. En ell, investigadors i funcionaris reflexionen sobre allò que saben –les transicions urbanes han de ser processos democràtics–, allò que encara han d’aprendre –la comunicació entre l’administració i la ciutadania ha de ser més estratègica i accessible que tècnica– i allò que han de replantejar-se –els processos innovadors en les administracions públiques necessiten més flexibilitat i improvisació.
Entorns urbans més habitables
Així mateix, aquesta comunitat de pràctica debat sobre com navegar les transicions locals en un context internacional marcat per tensions creixents i en el qual cada individu, des de la seua posició particular, juga un paper crucial per a la creació d’entorns urbans més habitables i pròspers per a tots els habitants.
«La comunitat de pràctica del GreenDEMO ens està demostrant que és possible abordar projectes d’investigació aplicada de manera reflexiva i empàtica. En reconèixer el costat humà de cadascuna de les persones que hi participem, comprovem que entre totes i tots podem construir un futur més prometedor i just per a les nostres ciutats», assegura Antonio Moya Latorre (investigador postdoctoral en INGENIO).
Durant els tres dies de treball intensiu a València, l’equip consolidarà els aprenentatges del primer any del projecte i definirà les línies de treball del següent, que estarà determinat tant per la posada en marxa de les accions innovadores com per la preparació de les primeres publicacions acadèmiques que contribuiran al debat europeu sobre les transicions urbanes.
