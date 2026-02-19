250 comissions falleres aposten per unes Falles més sostenibles
La comissió guanyadora obtindrà un premi de 3.000 euros per a una causa social i una paella gegant per als membres de la falla
Quasi 250 comissions falleres s’han sumat a la iniciativa promoguda per Ecoembes i la Generalitat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, per impulsar la correcta separació i el reciclatge d’envasos, paper i cartó als casals fallers. Per a això, habilitaran al seu casal «El Racó del Reciclatge», un espai visible i accessible, decorat amb materials reutilitzats, que facilitarà la recollida selectiva d’aquests residus.
El regidor de Falles i president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, i el regidor de l’Àrea de Residus, Millora Climàtica i Gestió de l’Aigua, Carlos Mundina, han participat avui en la presentació d’aquesta iniciativa que «reforça el compromís de les comissions falleres amb unes Falles sostenibles i amb la difusió dels valors ambientals»; i han aplaudit «este tipus de gestos per convertir una festa multitudinària en un motor de canvi ambiental real».
Amb aquest objectiu, també s’incorpora un premi per reconèixer les comissions que millor apliquen i promouen les bones pràctiques del reciclatge. La comissió fallera guanyadora rebrà 3.000 euros per destinar-los a una causa social i gaudirà d’una paella gegant per a tota la falla.
En la presentació d’aquesta campanya, que s’ha celebrat aquesta setmana a la plaça de l’Ajuntament, també han participat en representació d’Ecoembes Xavier Balagué i Sonia Poveda; i la fallera major de València, Carmen Prades.
