Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla ValenciaDiputación
instagramlinkedin

De residus perillosos a matèries primeres per a la indústria

La iniciativa que coordina l’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci recupera metalls pesants com el coure i el crom mitjançant tecnologies «innovadores»

AIJU coordina un projecte que permet transformar residus perillosos en matèries primeres per a la indústria.

AIJU coordina un projecte que permet transformar residus perillosos en matèries primeres per a la indústria. / AIJU

Magdalena Aroca

València

L’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci (AIJU) coordina un projecte que ha aconseguit convertir residus industrials considerats perillosos en matèries primeres útils per a noves aplicacions industrials.

Es tracta del «Projecte remetal·litza», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI), i que ha comptat amb la participació d’Aidimme i la Universitat d’Alacant (UA), juntament amb les empreses Acteco, Estampats Prato i Colortec.

La iniciativa ha aconseguit recuperar metalls pesants com el coure i el crom mitjançant tecnologies «innovadores», fins al punt de demostrar que «estes deixalles poden reintegrar-se en processos productius amb alt valor afegit», segons subratlla AIJU en un comunicat.

La iniciativa aposta per «l’economia circular i la col·laboració entre sectors com el metal·lomecànic, jogueter, tèxtil, calçat i ceràmic» de la Comunitat Valenciana, per a fomentar, així, la denominada «simbiosi industrial», és a dir, «un model en el qual els residus d’una activitat es convertixen en recursos per a una altra».

Per a això, el projecte ha desenvolupat «processos avançats» de recuperació basats «innovadores» tecnologies electroquímiques i fisicoquímiques que permeten extraure metalls amb alts nivells de puresa. «Els resultats han superat les previsions inicials, aconseguint la recuperació d’importants quantitats de coure metàl·lic i òxids de crom a partir de residus industrials», detalla l’institut.

Aplicacions reals

Segons explica AIJU, els materials obtinguts han sigut posteriorment utilitzats en aplicacions reals com a pigments ceràmics, additius per a plàstics, fertilitzants o recobriments tèxtils amb propietats antimicrobianes.

A més, els demostradors industrials creats, com a components de joguets, tèxtils tècnics o rajoles ceràmiques, «asseguren la transició exitosa al mercat». Igualment, «més enllà del desenvolupament tecnològic», en el projecte s’ha dissenyat un model per a «facilitar la transició cap a la producció a gran escala, capaç de recuperar i transformar residus a nivell industrial, la qual cosa permetria a les empreses adoptar estes solucions assegurant la seua sostenibilitat i viabilitat econòmica».

Noticias relacionadas

En paraules del coordinador del projecte, Enrique Añó, «’remetal·litza’ no sols aporta solucions innovadores per a la recuperació de metalls pesants, sinó que també establix un model de simbiosi industrial que integra diversos sectors, amb un impacte positiu tant a nivell ambiental com econòmic». «Este projecte representa un pas clau cap a la sostenibilitat i circularitat en la indústria regional», sentència.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
  2. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  3. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  4. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
  5. La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
  6. Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
  7. La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
  8. La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población

L’Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer Benvinguts d’Alginet dona suport a les persones malaltes i familiars

L’Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer Benvinguts d’Alginet dona suport a les persones malaltes i familiars

De residus perillosos a matèries primeres per a la indústria

De residus perillosos a matèries primeres per a la indústria

Vithas Valencia Turia: un hospital joven que ya es un referente

Vithas Valencia Turia: un hospital joven que ya es un referente

El rey, a Milans del Bosch la noche del 23F: “Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”

El rey, a Milans del Bosch la noche del 23F: “Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”

Mislata remodela las pistas de atletismo de la Canaleta

Mislata remodela las pistas de atletismo de la Canaleta

“No son facturas, son cultura”: Tavernes defiende sus "llibrets" ante los nuevos criterios

“No son facturas, son cultura”: Tavernes defiende sus "llibrets" ante los nuevos criterios
Tracking Pixel Contents