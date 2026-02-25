De residus perillosos a matèries primeres per a la indústria
La iniciativa que coordina l’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci recupera metalls pesants com el coure i el crom mitjançant tecnologies «innovadores»
L’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci (AIJU) coordina un projecte que ha aconseguit convertir residus industrials considerats perillosos en matèries primeres útils per a noves aplicacions industrials.
Es tracta del «Projecte remetal·litza», finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI), i que ha comptat amb la participació d’Aidimme i la Universitat d’Alacant (UA), juntament amb les empreses Acteco, Estampats Prato i Colortec.
La iniciativa ha aconseguit recuperar metalls pesants com el coure i el crom mitjançant tecnologies «innovadores», fins al punt de demostrar que «estes deixalles poden reintegrar-se en processos productius amb alt valor afegit», segons subratlla AIJU en un comunicat.
La iniciativa aposta per «l’economia circular i la col·laboració entre sectors com el metal·lomecànic, jogueter, tèxtil, calçat i ceràmic» de la Comunitat Valenciana, per a fomentar, així, la denominada «simbiosi industrial», és a dir, «un model en el qual els residus d’una activitat es convertixen en recursos per a una altra».
Per a això, el projecte ha desenvolupat «processos avançats» de recuperació basats «innovadores» tecnologies electroquímiques i fisicoquímiques que permeten extraure metalls amb alts nivells de puresa. «Els resultats han superat les previsions inicials, aconseguint la recuperació d’importants quantitats de coure metàl·lic i òxids de crom a partir de residus industrials», detalla l’institut.
Aplicacions reals
Segons explica AIJU, els materials obtinguts han sigut posteriorment utilitzats en aplicacions reals com a pigments ceràmics, additius per a plàstics, fertilitzants o recobriments tèxtils amb propietats antimicrobianes.
A més, els demostradors industrials creats, com a components de joguets, tèxtils tècnics o rajoles ceràmiques, «asseguren la transició exitosa al mercat». Igualment, «més enllà del desenvolupament tecnològic», en el projecte s’ha dissenyat un model per a «facilitar la transició cap a la producció a gran escala, capaç de recuperar i transformar residus a nivell industrial, la qual cosa permetria a les empreses adoptar estes solucions assegurant la seua sostenibilitat i viabilitat econòmica».
En paraules del coordinador del projecte, Enrique Añó, «’remetal·litza’ no sols aporta solucions innovadores per a la recuperació de metalls pesants, sinó que també establix un model de simbiosi industrial que integra diversos sectors, amb un impacte positiu tant a nivell ambiental com econòmic». «Este projecte representa un pas clau cap a la sostenibilitat i circularitat en la indústria regional», sentència.
