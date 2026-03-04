Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos internacionalesHuelga MetrovalenciaPrecio gasóleoTransporte carreteraFallas vientoProtectores antilluviaHorno S. NicolásJueza danaPlaya TavernesOfrenda horarios
instagramlinkedin

València acull l’esdeveniment del projecte FEEL sobre l’economia circular

La trobada reuneix aquest dimarts responsables públics, personal tècnic i agents socials per compartir experiències de reutilització, reparació i economia circular

La jornada va comptar amb la presència del regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina

La jornada va comptar amb la presència del regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina / A.V.

Eduardo Enric

València

València va celebrar el passat 24 de febrer l’Esdeveniment Regional de Disseminació del projecte europeu FEEL, una jornada centrada en l’intercanvi d’experiències sobre reutilització, reparació i ús responsable dels recursos a l’àmbit local .

La trobada va començar a les 09.00 hores a l’Oficina de l’Energia ubicada al Xalet del Parc de l’Oest, i està organitzada per València Sostenible. El regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, ha assenyalat que «aquest esdeveniment suposa una oportunitat per conèixer solucions reals que ja estan funcionant a València i diferents territoris del nostre entorn, i que demostren que és possible avançar cap a una gestió més responsable dels recursos».

Experiències de proximitat

La jornada es va adreçar a responsables públics, personal tècnic municipal, professionals de diferents sectors i agents socials interessats a avançar cap a models urbans més eficients en l’ús de recursos. Durant el matí es presenten experiències desenvolupades a València i a altres ciutats espanyoles, com Vitòria-Gasteiz, així com a comarques properes, com la Canal de Navarrés, impulsades des d’administracions públiques, el sector privat i entitats socials. Les iniciatives van abordar qüestions com ara la reutilització d’objectes, la reparació comunitària, la reducció de residus, l’alimentació sostenible i l’economia circular aplicada, totes en un context de promoció d’estils de vida més sostenibles. En el cas de València, l’esdeveniment va permetre posar en valor iniciatives impulsades des de l’Oficina de l’Energia municipal de València Sostenible, com ara el cicle de tallers «Repara i Reutilitza», orientat a promoure el consum responsable mitjançant activitats pràctiques de reparació de bicicletes, petits electrodomèstics i roba.

Mundina va destacar que «les polítiques mediambientals no s´articulen únicament mitjançant grans inversions o innovacions tecnològiques, sinó també a través d´iniciatives pràctiques que fomenten la reutilització, la reparació i la reducció dels residus en la nostra vida quotidiana». En aquest sentit, ha subratllat que «compartir aquestes experiències de proximitat ens permet aprendre de solucions que ja funcionen en contextos similars al nostre».

Compromís mundial

L’esdeveniment es va emmarcar al final de la fase central del projecte FEEL, que des del 2023 ha promogut l’intercanvi de bones pràctiques entre ciutats i regions europees, així com la posada en marxa d’experiències pilot a escala local. «L’intercanvi entre municipis i agents socials és fonamental per dissenyar polítiques públiques més eficaces i adaptades a la realitat», va afegir el regidor. «Volem que València continuï avançant com a referent en la promoció d´iniciatives que redueixin el consum de recursos i fomentin un model més sostenible i col·laboratiu».

Noticias relacionadas

El projecte FEEL ( Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities ) té com a objectiu promoure solucions de baixa tecnologia i pràctiques d’ús eficient dels recursos a comunitats locals de tot Europa, fomentant la cooperació i l’intercanvi de bones pràctiques entre ciutats. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa Interreg Europe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents