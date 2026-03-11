Funerals sostenibles: 30.000 arbres plantats per compensar el CO₂ dels serveis funeraris
Amb la iniciativa “Funeral Sostenible”, Grup ASV ha aconseguit plantar en només dos anys prop de 30.000 arbres, compensant prop de 4 milions de kg de CO₂
Este projecte de plantació d’arbres per serveis funeraris celebrats neutralitza les emissions, creant un llegat ambiental durador en homenatge als éssers estimats difunts
Miriam Álvarez
Cada vida pot deixar una empremta mediambiental i cada arbre plantat es convertix en un homenatge als éssers estimats difunts que creix cada dia. Això és el que pretén l’última proposta de "Funeral Sostenible" que ha posat en marxa Grup ASV Serveis Funeraris.
Este projecte naix com una estratègia de compensació de CO₂, que no sols busca neutralitzar les emissions del servei funerari, sinó que també crea un llegat ambiental durador en homenatge als éssers estimats que ja no hi són.
Des de la seua posada en marxa a finals de 2024, ja s’han plantat prop de 30.000 arbres, cosa que suposa quasi 4 milions de kg de compensació de CO₂. Esta acció s’està duent a terme amb una ONG especialitzada i es mantindrà durant 2026 com un compromís mediambiental, ja que està funcionant molt bé i s’està aconseguint consolidar un model de comiat cada vegada més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Un homenatge sostenible
"Compromesos amb un món més just, llancem este projecte amb el cor posat en dos propòsits: cuidar del planeta i retre homenatge a qui ens ha deixat. Cada arbre plantat no sols compensa el CO₂ del servei funerari, sinó que es convertix en un símbol viu d’amor, memòria i esperança. Un llegat que continua creixent, com ho va fer la seua vida", explica Fernando Guntiñas, director general de Grup ASV Serveis Funeraris.
Es tracta, per tant, d’incentivar les reforestacions mitjançant la plantació d’arbres per serveis funeraris celebrats. Així es complix un doble objectiu: contribuir a un món més net i honrar la memòria dels difunts creant un llegat ambiental durador. A través de la pàgina web de la iniciativa, s’ha habilitat un comptador que s’actualitza constantment i reflectix el compromís real de totes les persones que trien un funeral més conscient i més sostenible.
Un món més just a nivell mediambiental
"Volem compensar la nostra petjada de carboni sense renunciar a la qualitat d’un servei excepcional. Tornem al planeta el que sempre ha sigut seu i mantenim viva la memòria dels nostres éssers estimats. És una manera molt emotiva d’honrar-los i de fer un món més just en matèria mediambiental", conclou Guntiñas.
Esta iniciativa està tenint molt bona acollida entre les famílies que han hagut d’acomiadar en els últims mesos algun ésser estimat amb Grup ASV, deixant testimonis com el dels fills de Carmen, Marta i Pablo: “ens va semblar l’homenatge més bonic. Una cosa que no es queda en una cerimònia, sinó que creix amb el temps. Saber que hi ha un bosc ple de records com el nostre emociona”.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia