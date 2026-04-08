Medi Ambient
Acció Ecologista-Agró organitza un taller de construcció de trampes per a tortugues
L’activitat, emmarcada en el Projecte Emys, inclou la construcció de trampes flotants per al cens anual de tortugues autòctones i tindrà lloc al Parc Natural del Fondo (Baix Vinalopó)
M. Aroca
El pròxim dissabte 11 d’abril, Acció Ecologista-Agró organitza, en col·laboració amb Keuper Associació Mediambiental i la Societat Il·licitana d’Ornitologia, i amb el suport de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular, una activitat al Parc Natural del Fondo (Baix Vinalopó, Alacant), emmarcada dins del Projecte Emys.
La iniciativa, centrada en la conservació de les tortugues autòctones d’aigua dolça, consistirà en un taller de construcció de trampes flotants i semiflotants. Esta acció permetrà donar continuïtat al cens anual d’estos rèptils al parc natural, on el seguiment científic es desenvolupa des de 2024.
Voluntariat
L’activitat estarà guiada per la coordinadora del Projecte Emys i comptarà amb la participació del voluntariat d’Acció Ecologista-Agró, implicat en la protecció d’estes espècies.
La jornada començarà a les 12.00 hores al Centre d’Interpretació del Parc Natural del Fondo. Les persones interessades a participar han d’inscriure’s prèviament, ja que l’aforament és limitat, telefonant al 966 67 85 15 o enviant un correu electrònic a parque_elhondo@gva.es
.Amb esta proposta, les entitats organitzadores conviden la ciutadania a implicar-se en la conservació de la biodiversitat i a conéixer de prop el treball de seguiment i protecció de la fauna autòctona. n
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante