Joves i famílies s’impliquen en la lluita climàtica amb Horta Neta 2026
El projecte combina educació ambiental, acció col·lectiva i posada en valor del territori per a promoure estils de vida més sostenibles entre la població jove
La Xarxa Joves.net, a través del programa Horta Neta, torna a posar el focus en l’emergència climàtica amb una nova edició que inclou un total de 8 activitats mediambientals. Aquesta iniciativa pretén oferir espais per a conéixer, aprendre i actuar en favor de la protecció del nostre entorn més pròxim, especialment a les comarques de l’Horta.
El Consorci Xarxa Joves.net, integrat per 24 municipis de la província de València i amb el suport de Caixa Popular, impulsa la campanya «Horta Neta 2026. SOS: Emergència Climàtica». Amb més de 20 anys de trajectòria, aquest programa va nàixer com a resposta al desastre ecològic del Prestige i, en aquesta edició, torna amb una programació centrada en el coneixement, la cura i la posada en valor dels espais naturals, així com en la necessitat de fomentar una consciència climàtica col·lectiva.
El programa de caràcter gratuït, adreçat principalment a joves i públic familiar, vol ser un altaveu de la importància de les accions quotidianes en la lluita contra el canvi climàtic. En paraules de Sergio Gómez, President del Consorci Xarxa Joves.net: «hui en dia, cuidar el nostre entorn més pròxim és un acte de rebel·lia. Protegir l’Horta i els nostres espais naturals és defensar la nostra identitat i el nostre futur». En aquest sentit, ha destacat que «Horta Neta és molt més que un programa d’activitats: és una eina de conscienciació i participació que, des de fa més de dues dècades, promou el respecte pel medi ambient i la implicació de la joventut en la cura del territori».
Convivència amb el medi
Les activitats es desenvoluparan des del 25 d’abril fins al mes de juliol, amb una programació que posa en relleu tant les accions individuals com les col·lectives per a la protecció del medi ambient. El programa s’articula al voltant de tres eixos principals: el coneixement i la revalorització del territori, la conscienciació climàtica i l’educació ambiental.
Cada cap de setmana es duran a terme activitats en diversos municipis participants, emmarcades dins de cinc Objectius de Desenvolupament Sostenible: ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), ODS 13 (Acció climàtica), ODS 14 (Vida submarina), ODS 15 (Vida terrestre) i ODS 17 (Aliances per assolir objectius).
La campanya inclou propostes com rutes de senderisme, accions de neteja d’espais naturals, activitats educatives i experiències de convivència amb el medi. Totes les activitats són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia.
Amb aquest programa, la Xarxa Joves.net reafirma el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i la promoció d’estils de vida sostenibles entre la població jove, contribuint així a la construcció d’un futur més responsable i respectuós amb el medi ambient.
El Consorci Xarxa Joves.net està format per les Regidories de Joventut dels Ajuntaments d’Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Massanassa, Mislata, Moncada, Paterna, Paiporta, Picanya, Picassent, Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Rafelbunyol ,Sagunt, Sedaví, Silla i Xirivella.
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
- Dos accidentes en Paterna complican la circulación en hora punta