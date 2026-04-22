Les renovables generen més electricitat que el carbó al món
L’impuls de la solar, liderat per la Xina, accelera el canvi energètic global i permet cobrir tota la nova demanda sense augmentar els combustibles fòssils
Les energies renovables superaren l’electricitat generada amb carbó a escala global en 2025 per primera vegada en la història moderna, després de representar més d’un terç de la producció mundial, en un any en què el creixement de la solar va frenar l’augment dels combustibles fòssils.
Segons un informe presentat este dimarts pel laboratori d’idees britànic Ember, 2025 va ser el primer any des de 2020 -marcat per la pandèmia del coronavirus- i el cinqué en el que portem de segle en què no es va registrar un increment de la generació d’electricitat mitjançant fonts fòssils.
Això va ser possible gràcies a l’augment sense precedents del sector solar, que va fer que les fonts d’electricitat netes cresqueren prou ràpid com per a satisfer tota la nova demanda d’electricitat en 2025.
Concretament, la generació renovable va assolir el 33,8 % del total, amb 10.730 terawatts hora (TWh), mentre que el carbó va aportar 10.476 TWh (33 %) i el gas, 6.191,9 TWh (21,8 %).
La generació solar global va augmentar en 636 TWh en 2025, fins als 2.778 TWh, cosa que suposa un increment del 30 % respecte de l’any anterior i el major augment en els últims huit anys, gràcies al lideratge de la Xina, que va representar més de la meitat d’este creixement tant en capacitat com en generació solar.
Gràcies a l’impuls de la solar i el creixement d’altres renovables, les energies netes cobriren tot l’augment de la demanda elèctrica mundial en 2025.
En concret, l’energia neta va créixer en 887 TWh, mentre que la demanda energètica ho va fer en 849. Com a resultat, la generació fòssil va caure un 0,2 %.
«El creixement de la generació solar va ser 18 vegades major que el del gas, l’únic combustible fòssil que va tindre un increment en 2025», arreplega l’informe, que assenyala que la generació d’electricitat solar a escala mundial és equivalent al total de la demanda de la Unió Europea (UE).
Segons l’estudi, el canvi cap a un sistema basat cada vegada més en energies netes va estar impulsat en gran mesura per la Xina i l’Índia, que històricament han sigut els majors contribuïdors a l’augment mundial de la generació fòssil.
De fet, en ambdós països les incorporacions rècord d’electricitat neta superaren l’augment de la demanda, cosa que va frenar el creixement net global de la generació a partir de combustibles fòssils.
Es tracta, a més, de la primera vegada en este segle que la generació fòssil cau simultàniament a la Xina i l’Índia, fet que va inclinar la balança global i va provocar que les renovables superaren el carbó per primera vegada en 100 anys.
A la UE, la generació solar i eòlica va superar la generació de combustibles fòssils per primera vegada en 2025, en arribar al 30 % del mix total, enfront del 5 % que representava en 2010.
La generació d’energia a partir del carbó a la UE va assolir un mínim històric en 2025, mentre que el gas va augmentar un 8 % per a compensar la menor producció hidroelèctrica.
Pel que fa a la UE, l’informe destaca que concentra nou dels deu països amb major percentatge d’energia solar i eòlica, amb Hongria al capdavant en la primera (27 % del mix) i Dinamarca en la segona (58 % del mix).
A més, posa en relleu que la majoria dels països de la UE són importadors de combustibles fòssils, per la qual cosa es veuen particularment afectats per uns pics en els preus internacionals cada vegada més freqüents, fet que ha animat els governs a accelerar la seua transició energètica.
Reduir el consum fòssil
De fet, Europa compta amb una ambició del sector elèctric generalment alta, encara que necessita «més claredat sobre els plans per a eliminar gradualment l’energia fòssil i sobre com alliberar el potencial de les tecnologies elèctriques per a reduir el consum fòssil fora del sector elèctric».
Per a això, es requerix «una modernització urgent» de «la vasta però envellida xarxa del continent».
Segons l’informe, el desplegament de bateries està ajudant a convertir la generació diürna de l’energia solar en subministrament disponible les 24 hores del dia, després que en 2025 s’instal·lara capacitat suficient per a traslladar el 14 % cap a altres hores del dia.
Este desplegament va estar recolzat per una caiguda del 45 % dels costos de les energies respecte de 2024, quan ja s’havien reduït un 20 %. L’estudi també destaca que l’electricitat neta, barata i abundant pot ajudar altres sectors, com el transport, a reduir la seua dependència dels combustibles fòssils importats en «un món volàtil», en paraules del director general d’Ember, Aditya Lolla.
En la seua opinió, el següent pas ha de ser modernitzar les xarxes i els marcs regulatoris perquè els sistemes elèctrics estiguen preparats per a gestionar «esta nova realitat».
