Biodiversitat en risc: una espècie exòtica africana prolifera a Espanya
L’abandó agrari i la colonització de plantes invasores provoca l’expansió a la Península Ibèrica del bec de coral del Senegal
Un estudi liderat pel professor del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València Pau Lucio Puig analitza com l’abandó de terres agrícoles i la posterior colonització per plantes invasores estan afavorint la proliferació del bec de coral del Senegal (Estrilda astrild), un xicotet passeriforme exòtic d’origen africà que s’ha expandit per gran part de la Península Ibèrica.
La introducció d’espècies exòtiques és una de les principals amenaces per a la biodiversitat a escala global, i provoca impactes ecològics i econòmics significatius. «En entorns agrícoles i periurbans, la transformació del paisatge, l’abandó de cultius i la presència de vegetació invasora genera noves oportunitats ecològiques que algunes espècies exòtiques poden explotar amb gran eficàcia», explica Pau Lucio.
Refugi i llavors
En aquest context, l’estudi demostra que el bec de coral del Senegal té una notable capacitat d’adaptació als paisatges humanitzats, especialment en camps agrícoles abandonats, on s’alimenta de llavors tant natives com exòtiques. Els resultats revelen que la presència del bec de coral del Senegal està associada amb dues de les plantes invasores més pernicioses i esteses a escala global, la planta de les plomes (Cortaderia selloana) i la canya comuna (Arundo donax), que proporcionen refugi i, en el cas de la planta de les plomes, també alimenta amb les llavors.
