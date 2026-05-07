Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaFord AlmussafesHuelga EducaciónSanta ClaraHantavirusAsesinato peluqueroDirecto cruceroAlerta naranja
instagramlinkedin

Gestió de residus

Castalla posa en marxa un sistema intel·ligent per a impulsar el reciclatge

El projecte ReciCast incorpora intel·ligència artificial i eines digitals amb l’objectiu d’augmentar un 25 % la recollida selectiva

Inauguració de la planta de reciclatge.

Inauguració de la planta de reciclatge. / ED

M. Aroca

València

La Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç impulsa el desenvolupament d’un sistema intel·ligent per a la gestió dels residus urbans de Castalla amb l’objectiu d’incrementar fins a un 25 % la taxa de reciclatge de la localitat i reduir en un 20 % els residus que s’envien a l’abocador.

El projecte, denominat ReciCast, ha comptat amb una ajuda de 55.000 euros en el marc del programa Territoris Innovadors, una iniciativa de la Generalitat per a impulsar la I+D+i amb impacte als municipis de la Comunitat Valenciana.

El director general d’Innovació, Juan José Cortés, va visitar Castalla per a conéixer el funcionament d’este sistema, que combina tecnologies d’avantguarda per a optimitzar la separació de residus i impulsar entre la ciutadania una cultura de reciclatge responsable.

Junt amb l’alcalde de la localitat, Jesús López, va estar al recinte on s’ubica aquest projecte pilot, ja en funcionament, que està equipat amb càmeres dotades d’intel·ligència artificial que monitoren en temps real els contenidors per a garantir que els residus se separen de manera correcta.

Noticias relacionadas

L’espai disposa, al seu torn, de pantalles LED amb informació educativa i motivacional, i està dotat amb plaques solars i bateries, per la qual cosa és autosuficient des del punt de vista energètic. Aquesta infraestructura física es complementa amb una plataforma digital intuïtiva que incorpora tècniques de gamificació per a incentivar el reciclatge entre la població de Castalla. A través d’aquesta aplicació, les persones usuàries poden seguir la seua evolució, participar en competicions i rebre informes periòdics sobre com contribueixen a reduir el seu impacte ambiental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents