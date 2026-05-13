Entrevista | Lola Herraiz Educadora AFEMPES
Lola Herraiz (Afempes): «La intervenció en el medi natural millora el benestar emocional i reforça l’autoestima»
El projecte «Voluntariat medioambiental, riu Túria més viu que mai», que promou la salut mental, la inclusió i la inserció laboral, ha sigut seleccionat en la convocatòria Transformem en Xarxa. Parlem amb Lola Herraiz, educadora d’Afempes, l’associació principal destinatària de l’ajuda.
Amb una clara aposta per la connexió entre natura, salut mental i inclusió social, el projecte «Voluntariat medioambiental, riu Túria més viu que mai» proposa un itinerari formatiu i ocupacional que combina aprenentatge pràctic i intervenció directa en espais naturals protegits. Les persones participants rebran formació en ecoagricultura, viverisme i jardineria en un entorn d’aprenentatge pràctic, per després traslladar aquests coneixements a actuacions reals al Parc Natural del Túria, com repoblacions, neteges, reg o millores paisatgístiques.
La iniciativa ha sigut seleccionada en l’última convocatòria Transformem en Xarxa, impulsada per la Fundació Horta Sud, i compta amb la participació de diverses entitats locals i col·laboradores, incloent Caixa Popular, Grupo Ugarte, Florida Universitària, Lacomunicación, Milar-Comelsa i COEESCV, junt amb fundacions d’àmbit estatal com Fundación ADEY, Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Banco Sabadell, Fundación Bosch Aymerich, Fundación Caja Navarra, Fundación Gutiérrez Manrique (Fundación Caja de Burgos), Fundación Mediterráneo, Fundación Roviralta i Fundación Daniel & Nina Carasso. Parlem amb Lola Herraiz, educadora a AFEMPES, per a conèixer els detalls del projecte.
En què consisteix el projecte i quin és l’itinerari formatiu i ocupacional?
El projecte «Riu Túria més viu que mai» és una iniciativa d’intervenció socioambiental dirigida a persones amb problemes de salut mental, orientada a millorar el seu benestar, fomentar la seua inclusió social i facilitar la seua inserció laboral. El programa combina activitats pràctiques en el medi natural com el viverisme, la jardineria, l’ecoagricultura, la repoblació forestal i la neteja d’espais naturals— amb un itinerari formatiu estructurat. Aquest itinerari inclou formació teòrica i pràctica especialitzada, accions complementàries com la neteja de llavors o activitats de sensibilització ambiental, i un seguiment individualitzat a través de processos d’intervenció (PIIS). Tot això permet desenvolupar tant competències professionals com habilitats personals, amb l’objectiu de facilitar l’accés al mercat laboral.
Quin impacte té en el benestar emocional i la motivació dels participants?
La intervenció en el medi natural té un impacte clarament positiu en el benestar emocional i la motivació de les persones participants. Les activitats a l’aire lliure i en grup contribueixen a millorar l’estat d’ànim, reduir la simptomatologia i augmentar l’autoestima. A més, el fet de realitzar tasques útils i visibles en la restauració ambiental reforça el sentiment de pertinença i utilitat social. Segons els resultats obtinguts, un 75 % de les persones participants manifesta una millora significativa del seu estat emocional després de les activitats, evidenciant així el seu efecte terapèutic.
Quin paper té el treball en xarxa amb entitats i recursos comunitaris en el disseny i desenvolupament de les intervencions?
El treball en xarxa amb entitats i recursos comunitaris és fonamental en el desenvolupament del projecte. La col·laboració amb organismes especialitzats, centres formatius, entitats ambientals i centres educatius permet enriquir les intervencions, millorar la qualitat de la formació i ampliar les oportunitats d’inserció laboral i participació social. Així mateix, aquest treball conjunt facilita la visibilització del col·lectiu, contribueix a reduir l’estigma associat a la salut mental i afavoreix la creació de sinergies que reforcen l’impacte i la continuïtat del projecte.
Quin impacte tenen les activitats grupals i comunitàries en la recuperació del benestar emocional i la inclusió social?
Les activitats grupals i comunitàries tenen un impacte molt rellevant en la recuperació del benestar emocional i en la inclusió social de les persones participants. Aquestes dinàmiques fomenten la cohesió del grup, milloren les habilitats socials i faciliten la creació de xarxes de suport. A més, la participació en accions comunitàries, com les activitats amb centres educatius o les intervencions mediambientals, reforça l’autoestima i el sentiment de pertinença a la societat. En conjunt, contribueixen a reduir l’aïllament social i a promoure processos efectius d’integració i recuperació personal.
De quina manera el projecte contribueix a enfortir la participació social, el voluntariat i la connexió amb l’entorn comunitari?
El projecte contribueix de manera significativa a enfortir la participació social i la connexió amb l’entorn comunitari mitjançant la implicació activa de les persones participants en activitats d’interès col·lectiu. Les intervencions en el medi natural, com la neteja, la repoblació forestal o el manteniment d’espais, tenen un impacte directe en la comunitat i afavoreixen el sentiment de pertinença i utilitat social. Així mateix, la participació en accions de sensibilització ambiental amb centres educatius i altres col·lectius fomenta la interacció amb la ciutadania i reforça el rol actiu de les persones participants com a agents de canvi. La presència de voluntariat, especialment vinculat a entitats mediambientals, també facilita la creació de vincles socials i promou valors de cooperació i compromís cívic, contribuint a reduir l’aïllament i a potenciar la inclusió social.
Quin valor aporta el suport de la convocatòria Transformem en Xarxa?
Aquesta ajuda facilita la implementació d’activitats formatives i mediambientals, així com la disponibilitat de mitjans materials i logístics indispensables per al correcte funcionament del programa. A més, reforça el treball en xarxa amb altres entitats i recursos del territori, afavorint la coordinació, la innovació i l’ampliació d’oportunitats d’inserció social i laboral.
