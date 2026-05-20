Arranca el Projecte Emys a la Marjal de Rafalell i Vistabella
Voluntariat i ciència ciutadana s’uneixen per a censar i conservar les tortugues autòctones de l’Horta Nord del 26 de maig al 2 de juny
Del 26 de maig al 2 de juny el Projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró, iniciativa de ciència ciutadana que compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i des de 2021 també amb el suport de Caixa Popular, torna a la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell per a censar, estudiar i conservar les poblacions de tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) i de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la comarca de l’Horta Nord.
Enguany, el Projecte Emys convoca quatre voluntariats en aquesta zona humida. La primera sessió serà el dimarts 26 de maig a les 10.00 hores quan instal·larem les trampes. Les jornades de revisió i cens seran el dijous 28 a les 16.30 hores, el dissabte 30 a les 10.00 hores i el dimarts 2 de juny a les 10.00 hores.
Com participar
Per a participar en aquesta nova edició cal apuntar-se mitjançant el següent formulari: https://forms.gle/fShQJHi2LJ6ZGyqy6. L’equip d’Acció Ecologista-Agró en el Tancat de la Pipa s’encarregarà de coordinar, amb la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, aquest voluntariat a la Marjal de Rafalell i Vistabella, aiguamoll que pertany als municipis de Massamagrell i València.
- Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
- Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
- Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
- Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
- Una academia gratuita para opositores a funcionario
- Así llega la negociación entre los sindicatos y la Conselleria de Educación a la tercera reunión
- Hallan una persona fallecida en la ladera del Castillo de Sagunt
- La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo