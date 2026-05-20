Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEncuesta profesores Comunidad ValencianaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa ValenciaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Arranca el Projecte Emys a la Marjal de Rafalell i Vistabella

Voluntariat i ciència ciutadana s’uneixen per a censar i conservar les tortugues autòctones de l’Horta Nord del 26 de maig al 2 de juny

El Projecte Emys convoca quatre voluntariats en aquesta zona humida.

El Projecte Emys convoca quatre voluntariats en aquesta zona humida. / LEV-EMV

Magdalena Aroca

València

Del 26 de maig al 2 de juny el Projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró, iniciativa de ciència ciutadana que compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i des de 2021 també amb el suport de Caixa Popular, torna a la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell per a censar, estudiar i conservar les poblacions de tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) i de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la comarca de l’Horta Nord.

Enguany, el Projecte Emys convoca quatre voluntariats en aquesta zona humida. La primera sessió serà el dimarts 26 de maig a les 10.00 hores quan instal·larem les trampes. Les jornades de revisió i cens seran el dijous 28 a les 16.30 hores, el dissabte 30 a les 10.00 hores i el dimarts 2 de juny a les 10.00 hores.

Noticias relacionadas

Projecte Emys.

Projecte Emys. / LEV-EMV

Com participar

Per a participar en aquesta nova edició cal apuntar-se mitjançant el següent formulari: https://forms.gle/fShQJHi2LJ6ZGyqy6. L’equip d’Acció Ecologista-Agró en el Tancat de la Pipa s’encarregarà de coordinar, amb la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, aquest voluntariat a la Marjal de Rafalell i Vistabella, aiguamoll que pertany als municipis de Massamagrell i València.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents