València lidera amb tecnologia un nou repte per la defensa de l’Albufera
La proposta guanyadora obtindrà 50.000 euros per a desenvolupar un projecte pilot a la ciutat i el termini finalitza el pròxim 29 de maig
València Innovation Capital, l’estratègia d’innovació de l’Ajuntament de València, ha llançat un nou repte dins del seu programa GovTech amb l’objectiu de trobar solucions tecnològiques capaces de determinar el volum i la qualitat de les aportacions d’aigua que arriben a l’Albufera per les diferents vies d’entrada. Este desafiament busca un sistema integral de mesurament, visualització i gestió que permeta millorar el coneixement sobre l’estat hídric de la llacuna, un dels aiguamolls més valuosos d’Espanya. La regidora d’Innovació, Paula Llobet, ha destacat que «la innovació ha d’ajudar-nos a afrontar els grans reptes urbans i mediambientals de la ciutat amb solucions reals, sostenibles i basades en dades». En este sentit, ha assenyalat que «l’Albufera és un espai natural estratègic per a València i este repte ens permetrà avançar cap a una gestió més eficient, transparent i intel·ligent dels seus recursos hídrics».
Per part seua, José Gosálbez, regidor de Devesa-Albufera, ha assenyalat que «la protecció de l’Albufera no admet ambigüitats ni retards. Tot allò que contribuïsca a garantir la conservació del parc natural i del seu entorn comptarà amb el suport ferm de la Regidoria de Devesa-Albufera. L’alteració del règim hidrològic constituïx una amenaça directa per al futur de la llacuna i només pot afrontar-se assegurant de manera efectiva el cabal ambiental que necessita el llac» al que ha afegit que «qualsevol iniciativa basada en el coneixement, la tecnologia i el monitoratge rigorós de les aportacions hídriques suposa un pas avant imprescindible per a defendre i recuperar un dels espais naturals més valuosos de València».
Solucions basades en tecnologia
L’Albufera, protegida pel Conveni Ramsar i la Xarxa Natura 2000, s’enfronta a dos amenaces crítiques: la dràstica reducció del cabal d’aigua dolça i la contaminació derivada d’abocaments i l’agricultura intensiva. Davant este escenari, l’Ajuntament considera imprescindible comptar amb un sistema propi de mesurament que aporte informació objectiva i contínua per a defendre els drets hídrics de la llacuna, especialment en relació amb el cabal ecològic garantit pel Reial decret 35/2023.
El repte planteja el desenvolupament de solucions basades en tecnologies avançades com a Internet de les Coses (IoT), intel·ligència artificial, dades massives, sistemes d’informació geogràfica o anàlisi de dades en temps real. A més, les propostes hauran de ser escalables, sostenibles i compatibles amb plataformes municipals obertes com VLCi.
La iniciativa s’emmarca en la línia estratègica Smart City i GovTech de València Innovation Capital, centrada a posar la tecnologia al servici de la ciutadania i de la millora dels servicis públics mitjançant la col·laboració amb l’ecosistema innovador i emprenedor. «Amb esta mena d’iniciatives posicionem a València com a laboratori urbà d’innovació aplicada a la sostenibilitat i com a referent europeu en GovTech», ha afegit Llobet.
Termini per a presentar propostes
La solució guanyadora rebrà un contracte menor d’innovació per a desenrotllar un demostrador pilot a la ciutat per valor de 50.000 euros, IVA exclòs. A més, com a reconeixement a l’esforç tècnic dels participants, les dos següents propostes millor valorades rebran una compensació econòmica de 2.500 euros cada una. El termini per a presentar propostes romandrà obert fins al pròxim 29 de maig a les 23.59 hores a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Entre els aspectes que es valoraran en les candidatures figuren la capacitat de resposta al repte plantejat, la viabilitat tècnica, el grau d’innovació, l’escalabilitat, l’accessibilitat i la maduresa tecnològica de les solucions proposades. El projecte seleccionat comptarà amb un termini màxim d’execució de dotze mesos i haurà de permetre millorar el coneixement sobre l’estat hídric de l’Albufera, facilitant així la presa de decisions tècniques i polítiques orientades a la seua conservació i gestió sostenible.
