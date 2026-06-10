Un projecte valencià transforma residus portuaris per a protegir les embarcacions
Aimplas posa en marxa una iniciativa que busca millorar l’eficiència del transport marítim i investiga com obtindre nous additius d’origen biològic
L’augment dels residus generats als ports i l’impacte del biofouling en les embarcacions, un fenomen provocat per l’acumulació d’organismes marins als cascs dels vaixells i altres estructures submergides, incrementa la fricció amb l’aigua, augmenta el consum de combustible i eleva les emissions contaminants.
Per a donar resposta a esta problemàtica, l’Institut Tecnològic del Plàstic (Aimplas), junt amb BiotechVana, Fundació Valenciaport i Seroil València, han posat en marxa el projecte Endfouling, que busca «transformar residus orgànics generats en l’entorn portuari en noves solucions sostenibles capaces de protegir les embarcacions i millorar l’eficiència del transport marítim».
Segons dades de l’Organització Marítima Internacional (IMO), al voltant del 9 % del combustible consumit pels vaixells està relacionat amb l’efecte d’estes incrustacions marines. A més, este increment del consum energètic pot generar entre 80 i 90 milions de tones de CO2 a l’any. Endfouling està investigant com aprofitar residus orgànics procedents de l’activitat portuària per a obtindre nous additius d’origen biològic que ajuden a evitar la formació d’estes incrustacions en embarcacions i altres estructures marines.
El projecte s’emmarca dins dels principis de l’economia circular, ja que planteja convertir residus que habitualment acaben rebutjats en nous materials amb valor afegit per al sector marítim. A més de millorar la gestió d’estos residus, la iniciativa busca reduir l’impacte ambiental associat tant a l’activitat portuària com al manteniment de les embarcacions.
Alternatives biològiques
Actualment, existixen diferents solucions per a combatre el biofouling, encara que moltes d’elles presenten limitacions o recorren a components químics. Endfouling aposta pel desenvolupament d’alternatives d’origen biològic que puguen integrar-se en materials utilitzats en embarcacions per a oferir una protecció més duradora i sostenible.
Per a això, el projecte treballa en el desenvolupament de solucions basades en enzims i microorganismes capaços de dificultar l’aparició de les incrustacions marines des de les seues primeres fases. A més, s’utilitzen eines d’intel·ligència artificial i bioinformàtica per a «optimitzar» el comportament i l’eficàcia d’estos compostos.
Una altra de les línies de treball és el desenvolupament de sistemes de protecció que permeten incorporar estos additius biològics en materials plàstics destinats al sector marítim sense perdre la seua activitat. En este àmbit, Aimplas aporta la seua experiència en materials i processos de fabricació avançats.
El projecte inclou també el disseny de prototips i proves «en condicions reals» per a avaluar el comportament de les solucions desenvolupades en embarcacions i estructures marines.
Endfouling pretén contribuir a un transport marítim «més eficient i respectuós» amb el medi ambient. Reduir l’aparició de biofouling en les embarcacions no sols pot disminuir el consum de combustible i les emissions contaminants, sinó també millorar el manteniment i la vida útil de les estructures marines. A més, el projecte s’alinea amb les estratègies europees vinculades a la sostenibilitat, l’economia circular i la reducció de residus plàstics i microplàstics en l’entorn marí.
- Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
- Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- ¿Por qué las verbenas falleras sí y el Festival de Les Arts no?
- Las asambleas de docentes creen que hay margen presupuestario para más mejoras
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Estas son las novedades del documento ¿definitivo? que votarán los docentes y que podría poner fin a la huelga
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos