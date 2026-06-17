La Comunitat Valenciana es prepara per al seu primer eclipsi total de Sol des de 1905
El fenomen, que serà visible el 12 d’agost, és una oportunitat única per observar un espectacle que no tornarà a repetir-se a València fins a l’any 2433
El pròxim 12 d’agost de 2026 la Comunitat Valenciana viurà un dels espectacles naturals més extraordinaris de les últimes generacions: un eclipsi total de Sol visible des de bona part del territori. Es tracta d’un fenomen astronòmic excepcional que, a més del seu interés científic, convida a reflexionar sobre la relació entre les persones i els grans processos naturals del planeta.
L’eclipsi formarà part del conegut com a «trio d’eclipsis ibèrics», una seqüència formada per l’eclipsi total del 12 d’agost de 2026, un altre eclipsi total el 2 d’agost de 2027 i un eclipsi anular el 26 de gener de 2028. Tot i això, el de 2026 serà especialment rellevant per al territori valencià, ja que el de 2027 no podrà observar-se com a total des de la Comunitat Valenciana.
La singularitat d’aquests fenòmens queda palesa quan s’analitzen les seues escales temporals. A la ciutat de València no s’ha pogut contemplar un eclipsi total de Sol des de l’any 1905 i, després del de 2026, no se’n tornarà a veure un altre fins al 20 d’abril de 2433. De la mateixa manera, l’eclipsi anular previst per a 2028 no es repetirà des d’aquesta zona fins a l’any 2377.
Per aquest motiu, els eclipsis atrauen cada any milers d’aficionats i especialistes que recorren el món per observar-los. Per a la majoria de la població, però, es tracta d’una oportunitat única en tota una vida per admirar un fenomen que mostra amb precisió el funcionament de l’univers i la fragilitat de la nostra percepció del temps.
L’eclipsi del 12 d’agost presentarà una característica molt particular: tindrà lloc al capvespre. La fase parcial començarà aproximadament a les 19.38 hores i la Lluna anirà cobrint progressivament el disc solar fins a arribar a la totalitat, prevista cap a les 20.32 hores. Aquest serà el moment més espectacular de l’esdeveniment, encara que només durarà al voltant d’un minut. Després, el Sol tornarà a aparéixer parcialment fins a la seua posta, prevista per a les 21.02 hores.
Per gaudir de l’observació serà fonamental escollir espais oberts orientats cap a l’oest, lliures d’edificis, arbres o altres obstacles que dificulten la visió de l’horitzó. També caldrà seguir amb atenció les previsions meteorològiques, ja que la presència de núvols podria impedir contemplar el fenomen.
Des d’una perspectiva de sostenibilitat, l’eclipsi és també una oportunitat per reivindicar la protecció dels espais naturals i dels cels foscos. La contaminació lumínica, cada vegada més present en entorns urbans i periurbans, dificulta l’observació del firmament i limita el contacte de la ciutadania amb els fenòmens astronòmics. Preservar aquests espais no sols beneficia la biodiversitat, sinó que també ajuda a mantindre viu el vincle entre la societat i la natura.
Els experts recorden que l’observació només és segura amb ulleres homologades que complisquen la normativa ISO 12312-2:2015 i la regulació europea PPE 2016/425. L’ús de radiografies, vidres fumats o altres mètodes casolans pot provocar lesions oculars irreversibles.
D’ací a poc més d’un any, el cel oferirà una lliçó de ciència i de respecte pels ritmes naturals. Una cita breu, però extraordinària, que difícilment es repetirà per a les generacions actuals.
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