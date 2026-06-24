Prop de 100 ofegabous tornen al seu hàbitat de la mà d’escolars valencians
La tercera edició del projecte de Bioparc València impulsa la participació de l’alumnat en el coneixement i la conservació dels ecosistemes autòctons
El contacte directe amb la natura i la participació en una acció real de conservació han sigut l’eix de la tercera edició del projecte de conservació de l’ofegabous (Pleurodeles waltl), en el qual ha participat alumnat de tres centres educatius valencians. La iniciativa, impulsada per la Fundació Bioparc amb la col·laboració de Caixa Popular i la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, gràcies al conveni establit amb la Generalitat Valenciana, ha culminat amb la reintroducció al seu hàbitat natural de prop de 100 exemplars d’aquest amfibi autòcton amenaçat.
Durant el curs, estudiants del CEIP Manuel Serrano-María Moliner (Mislata), del CEIP Joan XXIII (Catarroja) i del Col·legi Nuestra Señora del Carmen y San Vicente de Paúl (València) han format part del programa «Naturalització de les Aules», una innovadora proposta que acosta els ecosistemes valencians als centres educatius mitjançant la instal·lació d’aquaterraris.
Així, han pogut observar de prop el desenvolupament dels ofegabous nascuts a Bioparc València per a comprendre el seu cicle vital, el seu comportament biològic i la necessitat de protegir els ecosistemes aquàtics mediterranis.
L’experiència educativa s’ha complementat amb dues jornades desenvolupades a la Bassa Blanca d’Énguera (València), un enclavament de gran valor ecològic que alberga set de les huit espècies d’amfibis presents a la Comunitat Valenciana i constituïx un espai clau per a la seua reproducció i supervivència.
Pèrdua i degradació d’hàbitats
D’aquesta manera, l’alumnat ha tingut l’oportunitat de conéixer in situ el seu entorn i traslladar al medi natural els coneixements adquirits durant el curs sobre hàbitats amenaçats i fauna en perill, participant en diferents activitats guiades per especialistes de la Conselleria de Medi Ambient i de l’equip tècnic i educatiu de Bioparc València. Entre elles, destaquen tallers d’identificació d’espècies presents a la zona humida, anàlisi de la qualitat de l’aigua, dinàmiques sobre les principals amenaces que afecten estos animals i propostes lúdiques com el «Trivial de l’ofegabous».
Sens dubte, el moment més il·lusionant del projecte ha sigut la reintroducció al medi natural dels ofegabous que els mateixos estudiants han cuidat i seguit durant mesos. Conegut també com a gallipato, està inclòs en la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada.
Es tracta de l’únic urodel de la Comunitat Valenciana i del més gran de la península Ibèrica. Les seues poblacions han patit un important declivi a causa principalment de la pèrdua i degradació d’hàbitats, la contaminació de les masses d’aigua i la presència d’espècies invasores, factors que han provocat una situació especialment preocupant en bona part de la costa mediterrània.
En este context, iniciatives com la impulsada per la Fundació Bioparc, Caixa Popular i la Conselleria de Medi Ambient són fonamentals tant per a reforçar les poblacions d’aquest singular amfibi com per a sensibilitzar les noves generacions sobre la importància de cuidar el patrimoni natural. La col·laboració entre les tres entitats demostra com la suma d’esforços pot generar un impacte positiu en la biodiversitat al mateix temps que promou una educació ambiental pràctica i transformadora.
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