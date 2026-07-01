La UPV i la Universitat de Sevilla fan un projecte per a protegir el rorcual comú
La iniciativa ajudarà a millorar la gestió i conservació d’esta espècie
L’equip emprarà tècniques avançades de seguiment satel·litari i foto-identificació amb drons
El rorcual comú (Balaenoptera physalus), el segon animal més gran del planeta i únic cetaci misticeto present de forma regular al Mediterrani, es troba catalogat com «En perill» per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) en esta regió. Malgrat la seua rellevància ecològica, existixen importants llacunes de coneixement sobre la seua distribució en aigües espanyoles durant els mesos de tardor i hivern, un període clau per a la seua reproducció.
Amb l’objectiu de millorar el coneixement científic i donar suport a la gestió i conservació d’esta espècie emblemàtica, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Sevilla treballen en el projecte MYSTICMED, que centra la seua investigació en tres àrees estratègiques: el sud de la demarcació llevantí balear, la mar d’Alborán i Estret de Gibraltar i les aigües atlàntiques enfront de Galícia. Estes zones representen àrees potencialment crítiques per al rorcual comú, però encara poc estudiades en les èpoques no estivals.
El projecte, liderat per l’Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC) del campus de Gandia i l’Institut de Ciència i Tecnologia Animal (ICTA) amb la col·laboració de la Universitat de Sevilla combinarà tècniques avançades de seguiment satel·litari, fotoidentificación individual i modelització ecològica, la qual cosa permetrà conéixer amb major precisió els patrons espacials de l’espècie i la seua relació amb variables ambientals. A més, s’analitzarà el grau de solapament amb espais marins protegits i amb amenaces humanes, com l’intens trànsit marítim o els efectes del canvi climàtic sobre el medi marí.
Entre les principals novetats del projecte, destaca el desenrotllament d’un nou sistema pilot de detecció acústica automatitzada, dissenyat per a identificar en temps real la presència de rorcuales comunes. Este sistema permetrà crear alertes primerenques per a reduir el risc de col·lisions amb embarcacions, una de les principals amenaces per a l’espècie.
Evaluar com pot actuar el canvi climàtic
«Els resultats del projecte permetran identificar zones crítiques per a la conservació, avaluar com el canvi climàtic pot alterar la distribució del rorcual comú i generar informació clau aplicable a la gestió marina, la planificació espacial i les estratègies de conservació. D’esta manera, MYSTICMED contribuirà de manera directa a la protecció d’una espècie clau per als ecosistemes marins i al compliment dels compromisos de conservació de la biodiversitat marina», conclouen els investigadors de la UPV, Eduardo Belda (investigador principal del projecte, de l’institut d’investigació de la UPV IGIC,) i Victor Gallego (l’institut d’investigació ICTA - UPV), i els de la Universitat de Sevilla, José Carlos Garcia Gómez i Cessar Megina.
Les primeres eixides a la mar per a iniciar els treballs de mostreig i seguiment del rorcual comú van començar a la fi del mes de maig enfront de les costes de Dénia (Alacant) i l’Estret de Gibraltar, i es prolongaran fins a mitjan juliol.
El projecte MYSTICMED compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través del cofinançament del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER).
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