Conservació
El Projecte Emys retira tretze tortugues de florida de l’Ullal de la Fontarda
Les voluntàries d’Acció Ecologista-Agró no aconsegueixen localitzar espècies autòctones en aquest brollador que separa Benifairó i Simat de la Valldigna
L’Ullal de la Fontarda és un enclavament, destacat per la seua bellesa i biodiversitat, que divideix els termes de Benifairó i Simat. Es tracta d’un clot o brollador d’origen artificial que es va originar en cessar l’activitat d’una pedrera que es dedicava en la dècada dels vuitanta a extreure terra per la seua comercialització. Amb el pas del temps la zona s’ha renaturalitzat i s’ha tornat en un refugi per a la fauna, albergant fins a cinc espècies d’amfibis diferents, entre les quals destaca el renoc cavador, a més de desenes d’aus. En aquest ullal, nodrit per aigües subterrànies i superficials que s’assequen quan arriba l’estiu, les veïnes de la zona també han localitzat visualment els darrers anys tortugues.
Arran d’aquestes observacions, enguany, en la seua setzena edició, el Projecte Emys s’ha estrenat a l’Ullal de la Fontarda, concretament en el terme municipal de Benifairó de la Valldigna (la Safor, València), per encetar el seguiment anual de tortugues, que s’ha fet a portes tancades per un grup reduït de voluntàries de la zona, sense obrir convocatòries al públic en general en tractar-se d’una primera prospecció. L’objectiu d’aquesta iniciativa de ciència ciutadana encetada per Acció Ecologista-Agró l’any 2010 al Tancat de la Pipa i que s’ha anat estenent a diversos aiguamolls, rius i pantans, fins a convertir-se en el major voluntariat ambiental de la Comunitat Valenciana, és conéixer l’estat de conservació en què es troben les poblacions de tortugues autòctones en les masses d’aigua dolça valencianes.
Així, sota aquest propòsit, ha sigut al llarg del mes de juny quan el Projecte Emys ha organitzat sis convocatòries per desenvolupar l’estudi de les poblacions de tortugues en aquesta zona. En concret, el passat dijous 4 de juny les voluntàries van instal·lar dues trampes flotants amb esquer en l’Ullal de la Fontarda. Les jornades de revisió i cens van tindre lloc el dissabte 6 de juny, el dimarts 9 de juny, el dijous 11 de juny, el diumenge 14 de juny, el dimarts 16 de juny i el dijous 18 de juny, sessió final en què es va posar fi a la campanya amb la retirada de trampes.
Al llarg d’aquest període, les 10 voluntàries que han en el Projecte Emys a Benifairó de la Valldigna no van aconseguir localitzar cap tortuga autòctona. Malauradament, sí que van poder capturar tretze tortugues de florida (Trachemys scripta), 9 mascles i 4 femelles, que van ser correctament retirades del medi natural i traslladades al Centre de Recuperació de Fauna ‘La Granja’ del Saler, d’acord amb la normativa vigent.
Tot i que els resultats no són els esperats, des d’Acció Ecologista-Agró valoren positivament aquesta nova col·laboració amb Valldigna Verda així com l’interés de les voluntàries per ajudar a la conservació de les tortugues autòctones. «També agraïm la participació de totes les persones implicades a més del suport que el Projecte Emys rep, des dels seus inicis per part de la Generalitat, i des de 2021, per part de Caixa Popular», afirmen.
- Las cuatro playas valencianas donde es más barato comprar un apartamento
- Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
- La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
- ¿Passeig Jaume I? La propuesta para rebautizar el eje verde divide a los cronistas de València
- Golpe policial a las redes de la marihuana: al menos un detenido y un criadero industrial desmantelado en Benifaió
- Municipios valencianos en la diana de la ola de calor: pueden alcanzar los 44 grados este martes bajo aviso rojo
- La injerencia de Donald Trump puede dejar a España sin la final del Mundial: 'Quiere que sea en Marruecos
- El 'mal de la rata' se dispara en el entorno de l'Albufera por el cambio climático y la dana