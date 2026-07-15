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El Projecte Emys localitza sis tortugues autòctones al riu Suc

Els resultats obtinguts d’aquesta segona prospecció confirmen la presència de l’espècie Mauremys leprosa, catalogada com a vulnerable, en el riu Suc al seu pas per Siete Aguas

Els resultats obtinguts d’aquesta segona prospecció confirmen la presència de l’espècie Mauremys leprosa, catalogada com a vulnerable, en el riu Suc al seu pas per Siete Aguas.

Els resultats obtinguts d’aquesta segona prospecció confirmen la presència de l’espècie Mauremys leprosa, catalogada com a vulnerable, en el riu Suc al seu pas per Siete Aguas. / E. M.

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Magdalena Aroca

Siete Aguas

El Projecte Emys ha confirmat la presència de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al riu Suc, al seu pas pel terme municipal de Siete Aguas, després de localitzar sis exemplars durant la segona campanya de seguiment desenvolupada en aquest espai. La iniciativa, impulsada per Acció Ecologista-Agró amb el suport de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular, ha comptat amb la col·laboració de l’associació Natura Siete Aguas, l’Ajuntament de Siete Aguas i una vintena de persones voluntàries.

Els treballs de camp es van desenvolupar entre el 21 i el 27 de juny. Després de la instal·lació de tres trampes flotants, es van realitzar tres jornades de revisió obertes a la ciutadania que van permetre capturar sis tortugues autòctones, quatre femelles i dos mascles. Tots els exemplars corresponen a noves captures.

Els resultats suposen un avanç respecte a la campanya de 2025, quan el projecte va arribar per primera vegada a Siete Aguas sense aconseguir capturar cap tortuga, tot i que es van reintroduir tretze exemplars juvenils per reforçar la població de l’espècie en aquest tram del riu. Enguany, la modificació del sistema de trampes i la recuperació progressiva del curs fluvial després dels efectes de la dana han afavorit els resultats.

Pel que fa a les espècies invasores, no s’ha detectat cap tortuga exòtica. Només s’han retirat del medi natural nou exemplars de carranc americà (Procambarus clarkii), d’acord amb la normativa vigent.

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Acció Ecologista-Agró considera que aquesta prospecció consolida el riu Suc com una nova àrea d’estudi del Projecte Emys, una iniciativa de ciència ciutadana creada el 2010 per conéixer l’estat de conservació de les tortugues autòctones dels ecosistemes d’aigua dolça valencians i que s’ha convertit en el principal voluntariat ambiental dedicat al seguiment d’aquestes espècies a la Comunitat Valenciana.

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