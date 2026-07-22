La calor extrema deixarà a Espanya una factura multimilionària d’ací a 2030
Les pèrdues econòmiques provocades per episodis d’altes temperatures podrien superar els 100.000 milions d’euros abans de final de la dècada
Espanya és una de les economies europees més exposades a la calor extrema, fet que ja ocasiona pèrdues multimilionàries segons diferents estudis que varien en les seues estimacions, però que coincidixen a assenyalar que el perjuí s’agreujarà progressivament en els pròxims anys fins al final de la dècada.
Un informe recent de l’asseguradora Allianz calcula unes eventuals pèrdues per a l’economia espanyola fins a 2030 de 120.000 milions de dòlars, al voltant de 105.000 milions d’euros, equivalents al 7 % del producte interior brut (PIB). La companyia estima que, en un escenari d’estrés tèrmic, la recaptació d’impostos cauria un 1,3 % i els salaris entre un 0,7 % i un 1,3 %, mentre que els preus al consum pujarien de manera acumulada un 1,9 % i l’atur augmentaria 2,45 punts percentuals en el mateix període. L’informe afig que Espanya es troba entre els països on el consum energètic per càpita més augmenta durant els episodis de calor més intensa, entre un 4 % i un 5 %.
Un estudi anterior d’investigadors de la Universitat de Mannheim i del Banc Central Europeu (BCE) situa Espanya com el país més afectat de la Unió Europea (UE) pels fenòmens meteorològics extrems provocats per l’augment de la temperatura, amb 12.000 milions de pèrdues només en 2025. L’impacte econòmic podria escalar fins als 34.000 milions d’euros en 2029, superant les pèrdues estimades per a altres països com Itàlia i França, a causa de la reducció substancial de les hores treballades en la construcció i l’hostaleria.
En l’àmbit laboral, un informe conjunt de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) sosté que la productivitat dels treballadors cau entre un 2 % i un 3 % per cada grau que supera els 20 graus centígrads.
Obligació de parar l’activitat
Amb cada onada de calor, el Ministeri de Treball recorda les obligacions de prevenció de les empreses, que han de parar l’activitat si arriba a existir un risc imminent per a la salut dels treballadors.
Un dels sectors més afectats és la construcció, que s’ha dotat d’un protocol específic que, en escenaris d’alerta taronja o roja per altes temperatures, prohibix els treballs en solitari, prioritza les tasques en interiors o a l’ombra, incrementa el subministrament d’aigua i, si el risc no pot eliminar-se o reduir-se, obliga a adoptar mesures sobre les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de la jornada.
El deteriorament de les infraestructures és un altre dels aspectes de l’impacte econòmic de la meteorologia adversa, en particular per a una xarxa elèctrica que cada vegada opera en un context de major risc d’incendis, episodis de vent extrem o pluges intenses, assenyalen des de la patronal elèctrica Aelec, integrada per Iberdrola, Endesa i EDP.
Les empreses distribuïdores reforcen de manera continuada les seues actuacions amb el manteniment preventiu de les instal·lacions, una major supervisió i més coordinació amb les administracions competents en matèria de prevenció d’incendis.
Aelec reclama un marc regulador favorable que facilite i promoga la inversió sostinguda que es requerix per a la digitalització i l’automatització, ja que això facilita la detecció primerenca d’anomalies i l’actuació remota sobre la xarxa.
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