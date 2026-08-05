L'èxit d'una app valenciana per a seguir les meduses: més de 700.000 descàrregues
L'aplicació desenvolupada per la UPV i la Universitat d'Alacant incorpora un mapa interactiu per a consultar l'evolució de les meduses i ja és una referència internacional en ciència ciutadana
MedusApp, l'aplicació desenvolupada per un equip de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat d'Alacant (UA), incorpora este estiu un nou mapa interactiu que permet analitzar l'evolució temporal dels albiraments de meduses.
L'aplicació, creada en 2018 i disponible ja en sis idiomes, ha superat este mes les 700.000 descàrregues entre dispositius Android i iOS. La principal novetat d'enguany és el nou mapa web, que oferix una visió més completa de la presència de meduses en una zona geogràfica concreta. «Permet analitzar visualment com evolucionen els albiraments de les diferents espècies al llarg del temps», explica Ramón Palacios, informàtic de la UPV i desenvolupador de l'aplicació.
Des del seu llançament fa huit anys, MedusApp ha passat de ser un projecte centrat en el litoral mediterrani a convertir-se en una ferramenta utilitzada per banyistes i investigadors de pràcticament tot el món. «A més d'haver-se convertit en una referència internacional per a saber si en una platja hi ha meduses o no, MedusApp és l'app espanyola de ciència ciutadana més descarregada, de qualsevol temàtica, i està entre les deu primeres del món, si atenem les dades d'Apple App Store i Google Play», destaca Eduardo Blasco, també informàtic de la UPV i codesenvolupador de l'aplicació.
Com funciona?
L'aplicació permet comunicar en temps real la presència de meduses o confirmar que una platja està lliure d'estes, informació que apareix reflectida en un mapa accessible per a qualsevol persona usuària.
«Cada persona usuària es convertix també en col·laboradora del projecte. Els seus avisos permeten que altres banyistes coneguen l'estat d'una platja abans d'acudir-hi i, a més, generen una base de dades que utilitzem per a estudiar com es distribuïxen i evolucionen les poblacions de meduses», explica Eduardo Blasco.
Per a garantir la veracitat de la informació i evitar falses alarmes que puguen perjudicar el sector turístic, cada albirament enviat passa per un rigorós protocol de validació: un algorisme d'Intel·ligència Artificial entrenat amb més de 10.000 imatges etiqueta taxonòmicament l'espècie i valida la seua ubicació, un procés supervisat en última instància per un comité d'experts de manera molt àgil.
A més, MedusApp incorpora una guia de primers auxilis elaborada per professionals sanitaris amb recomanacions sobre com actuar davant d'una picadura.
Espècies dominants
Gràcies al volum total d'avisos, que ha augmentat a causa del creixement en el nombre de descàrregues de l'aplicació, les dades obtingudes assenyalen un canvi biològic real en l'espècie dominant a les costes mediterrànies. «Dels 2.530.741 exemplars de meduses registrats en la base de dades, la inofensiva medusa "ou fregit" (Cotylorhiza tuberculata) ha superat oficialment la medusa urticant "clavell" (Pelagia noctiluca) com l'espècie marina més reportada a la nostra franja costanera», indica César Bordehore, professor del Departament d'Ecologia i investigador de l'Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi Ramón Margalef (IMEM) de la UA.
En 2020, «C. tuberculata representava només el 12,1 % de totes les meduses reportades. En 2025, la seua quota va arribar al 27,8 % del total d'albiraments, la qual cosa significa que quasi una de cada tres meduses registrades pertanyia a esta espècie», afig l'investigador de la UA.
Entre altres fites de MedusApp que han contribuït al coneixement científic, en 2021 va destacar la presència de Rhizostoma luteum, una espècie de medusa gegant poc freqüent procedent de l'Atlàntic. «Per primera vegada, es va registrar en l'app un avís acompanyat de vídeo que confirmava l'albirament d'este exemplar en aigües de Mallorca», destaca Bordehore.
La nova actualització de l'aplicació ha sigut desenvolupada gràcies a la col·laboració de la Càtedra Interuniversitària de la Mar i de la Sostenibilitat del Sector Nàutic, una iniciativa impulsada per la UPV, la UA i Marina Port València per a fomentar el lideratge acadèmic, científic i empresarial en matèria de sostenibilitat marina i nàutica.
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