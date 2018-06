Un mujer muere en el incendio de un edificio en Las Palmas

Una mujer ha fallecido y otras once personas han necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación por humo como consecuencia de un incendio declarado esta tarde en un edificio de viviendas de Las Palmas de Gran Canaria, según informan el 112 y la Policía Local

El incendio se declaró sobre las 13.40 horas en el segundo piso de un edificio de viviendas situado en la calle Diego Betancor Suárez, en el barrio de La Feria.

La fallecida es una mujer de avanzada edad que se encontraba en la quinta planta y que se vio sorprendida por el humo en la escalera.

Los bomberos de la ciudad y los demás servicios de socorro han desalojado las diferentes viviendas del inmueble, para completar la extinción del incendio y comprobar la seguridad del edificio.

Cuatro de los once asistidos por inhalar humo han sido derivados a centros hospitalarios con intoxicaciones de carácter moderado: dos mujeres y un hombre de 55, 57 y 62 años, trasladados a Hospital Doctor Negrín, y un menor de 13 años, evacuado al Insular Materno Infantil, apunta el 112.

Los otro siete asistidos presentaban problemas respiratorios leves.

Un portavoz de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria ha comentado a los periodistas que el fuego ha tenido una intensidad importante, porque en la vivienda donde comenzó había mucho material inflamable, como bicicletas, electrodomésticos, sillones de coche y papelería.

Uno de los vecinos del edificio, residente en el cuarto piso, ha resaltado la velocidad con que se propagó el fuego y, sobre todo, el humo.

"Fue cuestión de quince minutos. Porque quince minutos antes mi hija subió con los nietos a almorzar y estaba todo bien. Y al rato, ya estaba la escalera llena de humo negro. No se podía respirar", ha señalado.

Este vecino reaccionó colocando toallas en las rendijas de las puertas para intentar aislar su vivienda y recogió en ella a tres mujeres que bajaban desde el sexto piso pidiendo auxilio. Este residente del cuarto cree la mujer que falleció hizo lo mismo, salir a la escalera, "y ahí se quedó".

El vecino que vive justo encima de la vivienda incendiada, José Silvestre, ha relatado que él salió a la calle con su mujer sobre las 11.30 horas y ya "olía como a tostadas quemadas".

"A ver si tengo o no tengo casa. No sé dónde voy a dormir esta noche, porque no tengo información. Solo el nerviosismo y la impotencia de no saber", ha relatado Silvestre, que agradece a los bomberos que rescataran de su casa a su perra.