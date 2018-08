La hija de la víctima del crimen machista de A Coruña pide tolerancia cero

Reivindicativa, valiente, emotiva... Difícil presentar la carta de una hija a la que acaban de arrebatar a su madre de tres disparos por la espalda. Peor si su propio padre empuñaba el arma. Toda Galicia se movilizaba el martes en protesta por este nuevo crimen de violencia machista y ayer fue Ana Belén Varela Ordóñez quien tomó la palabra para lanzar un grito: "Tú desde ahí arriba y yo desde aquí abajo tenemos que gritarlo, '¡Tolerancia cero, despierta, muévete!', porque es más simple quedarte parada y pensártelo un poco más, hacer poco ruido para que los demás no hablen, no critiquen, ¿para qué?"

La hija de la mujer asesinada presuntamente por su marido en Cabana de Bergantiños (A Coruña) publicó ayer una carta en las redes sociales en la que, dirigiéndose a su madre, pide la "pena máxima" por el crimen y recuerda su fortaleza: "Fuerte eras, eso nadie lo puede negar, que hasta para matarte lo tuvieron que hacer por la espalda. A ti te toca descansar, pero a mí hacer justicia".

"Me imagino que con la firmeza de tus ojos, el pulso le temblaría demasiado como para empuñar un arma", escribió la joven, que pide "pena máxima" tras el crimen, porque "nadie, ni siquiera un padre, tiene el derecho de quitarme lo que más quería en el mundo, lo que más necesitaba".

La hija de la mujer asesinada recuerda que en ella veía "a una madre y a una gran amiga", a su "confidente", y le agradece haber sido su "claro ejemplo a seguir". "Pero tu gran defecto fue fiarte de quien no debías y tú lo sabías. Te vi caerte y levantarte en situaciones en las que otros no podían", señala, tras lo que añade que el pasado domingo, tras recibir tres disparos perpetrados supuestamente por su marido, "fue la única vez que no te vi levantarte".

"Qué ironía, las veces que te gritaba por lo mucho que fumabas, y al final el cáncer lo tenías en la cama y no en los pulmones", continúa la misiva.

En su carta, la hija de la víctima le pide simbólicamente que se convierta en "un ejemplo también para toda España, para todo el mundo, para todas las mujeres". "Porque me niego a que todo esto pase en vano, necesito que no seas una más, si no que seas ella, la que conciencie, la que quite vendas, la que motive, la que haga entender que hay que actuar ya, porque lo que hoy es una amenaza sin credibilidad, mañana es una noticia tras una pantalla", indica la joven, que pide "tolerancia cero" y dice a las mujeres víctimas: "Despierta, muévete!".

"Belén, tú fuiste víctima de tu propio marido y ahora te toca decirles a todas las que lo necesiten que tienen que actuar por y para ellas, y no solo hacer lo que todo el mundo espera que hagan", añade la hija de la asesinada, que recuerda que "no hay una ley que prohíba buscar tu propia felicidad". "Tú sabías dónde estaba la tuya, pero esperaste demasiado a ir a buscarla", destaca, para finalizar la carta agradeciendo su papel de madre.