La víctima quería romper la relación y su entorno desconocía el posible maltrato

Ivanka H. P., de 60 años, pasó todo el domingo trabajando al cuidado de una anciana. Llegó a casa en torno a las 21 horas. Su pareja sentimental, Matey L. C., de 57 años, la esperó como de costumbre en la vivienda, ubicada en el barrio de Desamparados, Orihuela. Cenaron juntos como cualquier noche de verano, con las puertas y ventanas abiertas de par en par para dejar entrar la brisa de la huerta. Pasada la medianoche seguían viendo la televisión, según relató ayer una de sus vecinas. Lo que pasó desde ese momento hasta las 7.45 horas del lunes, cuando el hombre confesó que le había quitado la vida, nadie lo sabe. En la calle no se escucharon ni gritos ni golpes ni llantos. Al parecer, a nadie le constaba que sufriera maltrato, pero lo que sí sabía parte de su entorno es que ella quería romper su relación e iniciar una nueva vida.

La pareja residía en Orihuela desde hacía 16 años y fue en 2013 cuando alquilaron la casa donde ocurrieron los hechos, en el número 39 de la vereda de la Buena Vida, según sus vecinos. Él arrastraba una enfermedad que le afectaba a la espalda y le impedía trabajar. Sólo ella traía ingresos a casa. Su situación económica no debía ser fácil porque el dueño de la propiedad donde vivían aseguró que le debían varios meses de alquiler. Desde un tiempo atrás les estaba pidiendo que buscaran otra vivienda porque tenía intención de venderla.

Ivanka y Matey, procedentes de Bulgaria, no estaban casados, pero mantenían una relación de cerca de dos décadas. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores, pero ninguno de ellos vivía en España. Según fuentes del entorno, la mujer ya le había dicho en alguna ocasión que pretendía romper la relación, algo que no veía fácil porque él no tenía ingresos y suponía dejarlo en la calle. La dolencia de Matey al parecer iba a más y en los últimos meses había perdido mucho peso. Su entorno asegura que ella no quería dejarlo en la estacada y siguió ayudando al hombre que, finalmente, le arrebató la vida.

Para los vecinos de esta partida rural nada hacía presagiar el fatal desenlace ocurrido ayer mientras muchos de ellos desayunaban. Les sorprendió el despliegue policial, la ambulancia y más tarde y la furgoneta negra de la funeraria.