Consigue detener un autobús después de que el conductor perdiera el conocimiento

"Lo primero que se me pasó por la cabeza fue: no puede ser que vayamos a tener un accidente, no puede ser que esté inconsciente el conductor o que se haya quedado dormido, después de lo de Avilés de hace semanas". La mexicana Aura Anahí Chávez narra cómo intervino de forma providencial para parar un autocar de la empresa Alsa después de que su chófer sufriese un desmayo en pleno trayecto entre Villaviciosa y Oviedo, en la autovía a la altura de El Berrón, tal y cómo adelanto La Nueva España.



La "heroína del Alsa" dota de normalidad a su acción: "Es que fue lo que tenía en mi cabeza, lo primero que me vino a mi mente, lo tenía súper claro: 'voy a parar el autobús'", cuenta la protagonista de esta historia, que viajaba desde la capìtal maliayesa hasta la ciudad ovetense junto a su mujer, la asturiana Cristina García, el bebé de ambas, que tiene nueve meses, y su suegra.



"Al ver que chocó dos o tres veces contra la mediana, y que el vehículo empezó a agarrar velocidad, porque se metió de nuevo al carril izquierdo... Y al ver que la señora de delante pegaba al conductor y no contestaba. Fue lo que se me vino a la cabeza. Estaba superconfiada en mí, porque manejé alguna vez un autobús", narra la "heroína del Alsa". En ese momento -prosigue con su relato- "aventé a mi hijo, que estaba dormido en mis brazos, a mi mujer y fui para allá".



Y añade: "No me importaba nada más, mi cabeza lo tenía súper claro. Le di dos golpes al chófer y no reaccionaba, así que miré para la derecha para asegurarme de que no venían coches y paré el autobús". Justo en ese momento, los pasajeros del Alsa ya se ponían en lo peor y las mujeres que iban en las primeras filas intentaban protegerse situándose en asientos más traseros.



La destreza de la heroína del Alsa, sin carné de conducir en España



Jamás había pensado esta mexicana, afincada en Mallorca junto a su mujer asturiana y que pasa unos días en familia en Asturias coincidiendo con las fiestas de San Mateo, que le fuese a resultar tan útil una breve lección de conducción de autobús que tuvo de joven, durante una excursión con compañeros de clase. " En un viaje con la universidad en México, le pedí al conductor que me dejase manejar el bus. Hasta ahora, sólo lo había conducido esa vez. Él me enseñó alguna cosa básica. Pero es cierto que tengo conocimiento porque he manejado varios tipos de camiones y vehículos industriales en un trabajo que tuve. De hecho, mi licencia de México es de chófer. Pero las coincidencias que tiene la vida... Aquí me estoy sacando el carné de conducir porque ya no me vale el de mi país", narra.



Y a la "heroína del Alsa" también le sirvió alguna experiencia anterior en su país natal. " No es la primera vez que me pasa algo de este tipo, una situación límite. A lo mejor lo tengo recalcado, por mi educación lo que sea, y lo veo así: miro por los demás y no por mí. Y además venía mi familia en el autobús, tenía que salvarlos sí o sí", explica para dar dosis de normalidad a lo que, sin duda, muchos calificarán de heroicidad.

El chófer que sufrió el desvanecimiento, se encuentra en observación médica, según ha informado la compañía de autobuses Alsa.