Se enfrenta a quince años de cárcel por violar a su hija desde que tenía diez

Un hombre, de 44 años y nacionalidad colombiana, ha sido juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de València por violar de forma continuada a su hija desde que ésta tenía apenas diez años en un municipio de la Ribera que no desvela este periódico para preservar el anonimato de la víctima. El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de

El procesado negó todas las acusaciones durante la vista oral y atribuyó la denuncia a la mala relación que mantiene con su expareja y madre de la niña. «Todo es falso, era una forma de retenerla a su lado», aseguró el acusado, quien alega que la menor está «influenciada por su madre».

Por su parte, la acusación sostiene que el padre biológico de la niña, a quien reconoció en el año 2009 como su hija, aprovechaba los periodos de tiempo en los que la madre se marchaba a trabajar a Albacete, acudiendo al domicilio familiar una vez cada quince días. Así, cuando la menor regresaba del colegio el acusado, «con ánimo libidinoso», la cogía y la llevaba a su habitación para realizarle tocamientos, llegando a penetrarla en varias ocasiones, sin llegar a eyacular dentro, según el relato de hechos de la Fiscalía.

Los hechos fueron denunciados en junio de 2017, un año después de que la niña se lo contara a su madre. La mujer asegura que no lo denunció antes por miedo y porque no quería que él fuera a la cárcel. Sin embargo, cuando supo que le iban a dar la custodia compartida optó por no seguir ocultando lo ocurrido. «No podía dejarla quince días con él», remarcó la madre.

Poco antes de que se rompiera la relación, el acusado recordó una discusión con la menor. «Vi fotos de mi hija desnuda con unos militares en Colombia y le dije que se lo iba a contar a su madre». Asimismo, trató de desacreditar a la víctima afirmando que siempre ha sido una niña conflictiva y con problemas de convivencia. «Era rebelde por todo lo que estaba viviendo en casa», aclaró la madre.

El día que su hija se derrumbó y le contó la pesadilla que había vivido durante años le dijo: «Imagínate lo peor que le puede hacer un padre a su hija», testificó la madre, quien remarcó que no quiere indemnización alguna. «No reclamo nada, solo quiero justicia».