Arrestados por violación continuada a tres primas desde los 6 a los 12 años

Un hombre de 42 años y su sobrino, de 28, han sido arrestados por la Guardia Civil de Llíria acusados de varios delitos continuados de agresión sexual y abusos sexuales a tres menores de su misma familia. Los hechos, destapados ahora y que se remontan a antes de 2006, se produjeron cuando las víctimas tenían entre seis y doce años, aprovechando los encuentros familiares en el chalé de los abuelos de las niñas, en un municipio de la comarca de Camp de Túria que Levante-EMV no revela para preservar el anonimato de las niñas, ya adultas.

El más joven de los detenidos era menor cuando presuntamente cometió los abusos, por lo que su caso ha sido remitido a la Fiscalía de Menores. El otro presunto agresor sexual pasó ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Llíria, encargado del caso, acusado de abusar de tres de sus sobrinas cuando éstas eran menores de edad, así como de varios delitos continuados de agresión sexual.

Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil tratan de esclarecer si hay una cuarta víctima, que también forma parte de la misma familia, aunque por el momento la joven se ha mantenido al margen y no ha querido interponer denuncia contra los arrestados.

Los dos detenidos han quedado en libertad con cargos y bajo estrictas medidas cautelares. El juez acordó órdenes de alejamiento del tío respecto de las tres menores, la retirada del pasaporte para que no pueda abandonar el país y la obligación de acudir a firmar al juzgado una vez a la semana mientras prosiguen las investigaciones, según informaron fuentes jurídicas. La Fiscalía no solicitó la prisión provisional al tener en consideración que el acusado no convive con sus víctimas y que los hechos denunciados se produjeron hace más de una década, por lo que no hay riesgo de reincidencia ni posibilidad de destrucción de pruebas, aclararon estas mismas fuentes.



En tratamiento psicológico

Una de las víctimas, en tratamiento psicológico por estos hechos, denunció los abusos después de que su psicólogo consiguiera que ésta le contara el origen de su trauma. Después de derrumbarse ante el especialista, él la instó a denunciar lo ocurrido ante la Guardia Civil, aunque hubiera pasado ya mucho tiempo e incluso alguno de los episodios hubiera prescrito. La joven desconocía por completo que sus primas también habían sufrido abusos, pero a raiz de su testimonio los investigadores de la Guardia Civil realizaron indagaciones en el entorno familiar y descubrieron que otras dos sobrinas del sospechoso habían sido víctimas de agresiones sexuales similares, cuando tenían entre seis y doce años, durante los fines de semana y en periodos de vacaciones en los que coincidían con su tío en la vivienda de los abuelos.

Por su parte el principal acusado negó los hechos ante el juez y atribuyó la denuncia a una discusión con sus sobrinas ocurrida hace más de un año. No obstante, las víctimas recordaban detalles de las agresiones siendo niñas que el paso del tiempo no logró cicatrizar.