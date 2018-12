La Fiscalía pide un año y medio de cárcel a la abusadora de los ojos vendados por estafa

Beatriz M. M., la presunta abusadora de los ojos vendados, detenida en Picassent hace unas semanas por suplantar una nueva identidad y enviar mensajes amenazantes a una amiga haciéndose pasar por su exnovio, ha sido juzgada esta mañana en la Audiencia Provincial de València por uno de sus múltiples engaños. El Ministerio Fiscal solicita para ella una pena de un año y medio de cárcel por un delito de estafa, aunque no aprecia el delito de abusos sexuales por el que inicialmente fue procesada, como ya adelantó en exclusiva Levante-EMV el pasado 11 de noviembre.

En esta ocasión la joven de 22 años adoptó la identidad de un apuesto joven italiano, de nombre Javier Gabrielle Sánchez Butterini, enfermo de leucemia y que decía estar ingresado en el Hospital La Fe de València. Tras engatusar a su víctima, a la que había conocido a través de una red social, concertó con ella una cita a ciegas en un centro de estética de València regentado por la madre de la denunciante. Según ha declarado en el juicio la víctima, la condición que le puso es que tenía que acudir con los ojos vendados para que supuestamente no viera su "demacrado estado" como consecuencia del tratamiento.

Como intermediaria del encuentro debía actuar la ahora acusada, quien fingiendo ser en todo momento el inexistente italiano, habría abusado presuntamente de la denunciante. Según el auto de procesamiento llegó a introducirle un dedo en la vagina a su víctima, haciéndole creer que era el apuesto joven, aunque esta circunstancia no ha quedado suficientemente acreditada, según la Fiscalía, por lo que no le atribuye dicho delito.

"No tengo físico de hombre y mi voz es aguda"

Durante su declaración la acusada ha negado haber suplantado la identidad de esta persona, incluso que lo conociera, así como haber acudido a la cita. Además, niega haber obtenido un beneficio económico aprovechándose de dicho engaño. "No acepté ningún dinero porque no lo necesito, en ese momento tenía solvencia", argumenta Beatriz, quien alega que en esas fechas trabajaba en una hamburguesería y que también recibía dinero de su abuela.

De igual modo insiste en que es ridículo que se hiciera pasar durante tanto tiempo por un chico. "Yo no tengo físico de hombre, tengo la voz aguda", esgrime la acusada. Respecto a las compras que habría realizado la víctima para el supuesto joven, y de las que se habría beneficiado supuestamente ella, afirma: "Yo no necesito ropa de chico".

Asimismo, alega que las otras denuncias por otras citas a ciegas similares con otras chicas se han archivado. "Son todas amigas de ella y se ha archivado todo". Y la denuncia de su amiga Julia, también investigada en la causa de las amenazas de muerte falsas, fue retirada por la propia víctima. No obstante, la Fiscalía sí que ha recordado que fue condenada por otro delito de estafa el pasado mes de julio.

La reconoció por las zapatillas

Por su parte, la víctima ha relatado cómo le realizó tocamientos en la cita incluso una vez que descubrió que el supuesto italiano era en realidad ella al ver sus zapatillas por debajo del antifaz. "No me atrevía a quitarme la venda, una persona que está tan loca como para suplantar a otra durante tanto tiempo, hacer voz de hombre y hacer todo lo que hizo conmigo es capaz de todo", ha asegurado en el vista oral, visiblemente afectada, una de las víctimas de la presunta abusadora de los ojos vendados.

El juicio, celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València, se centra en el aspecto lucrativo que habría obtenido la acusada gracias a esta suplantación de identidad. Supuestamente estafó diversas cantidades de dinero en metálico, así como la compra de dos teléfonos móviles, ropa y hasta un ventilador, que decía que eran para el supuesto italiano ingresado en fase terminal. La acusación particular además aprecia un delito de abusos sexuales por el que solicita una pena de cuatro años de cárcel.

Los hechos se remontan al mes de mayo de 2016 cuando Beatriz conoció a una joven de València y "guiada por el ánimo de beneficiarse a costa de lo ajeno", según la Fiscalía, trabó amistad con ella y la convenció para que aceptara la solicitud de amistad que le iba a hacer un supuesto amigo suyo a través de Facebook, cuando realmente se trataba de ella misma.

Bajo esta identidad falsa le hizo creer a su amiga que padecía leucemia en fase terminal y que se encontraba ingresado en el Hospital La Fe de València. Así, la convenció para que le comprara dos teléfonos móviles valorados en 299 y 199 euros, así como ropa y un ventilador para la habitación del centro hospitalario. Le decía que ella se lo haría llegar a su amigo, con quien la víctima conversaba por redes sin saber que se trataba de la acusada. De igual forma logró que le entregara unos 600 euros en diversas entregas.

La cita a ciegas con el amigo imaginario se produjo el 15 de junio de 2016. Una persona con supuesta voz varonil y acento italiano sedujo a la víctima, y le realizó caricias mientras le decía palabras bonitas al oído. En todo momento se trataba de la acusada. La joven le apartó en un momento dado la mano cuando le empezó a realizar tocamientos en sus partes íntimas y se percató, mirando al suelo, que la persona que le acababa de tocar llevaba el calzado de la procesada. Por miedo a su reacción le pidió que se marchara sin llegar a quitarse la venda de los ojos.