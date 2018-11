En paro «He tenido que pedir dinero a mi familia para arreglar los daños»

Aunque la familia está preocupada por el dinero -el padre es parado de larga duración y el flaco subsidio que percibe es la única entrada de dinero en la casa-, lo peor ha sido la falta de empatía y humanidad de la Guardia Civil. Tras salir corriendo de la casa hacia la vivienda correcta, Francisco, el hijo, fue detrás «buscando al responsable, pero nadie me contestó. La mujer que había del juzgado, ni se dignó a mirarme. El único que se acercó fue el que llevaba el ariete, el que menos culpa tuvo. Nos pidió disculpas y nos dijo que él se había limitado a golpear la puerta que le habían marcado». El responsable del dispositivo, un teniente, «nos dijo que llamásemos a un carpintero, y como yo no conocía ninguno, llamaron ellos. Vino un señor y me pidió 400 euros en metálico por clavar y encolar la puerta para poder cerrarla, a la espera de que traigan otra. Me tuve que ir a casa de mi madre y cogerle dinero para dárselo. Si no, aún estaría la puerta reventada», se disculpa Concepción, quien no sabe «qué vamos a hacer para pagar la puerta nueva. El teniente ya me dijo que pagarían una similar, pero el carpintero dice que como esa ya no hay. No sé qué vamos a hacer... Y no entiendo por qué tenemos que adelantar nosotros el dinero. No solo no lo tengo, es que tampoco es justo», lamenta con razón.